Alcalde de La Pintada trabaja desde un contenedor que se inunda: así son las difíciles condiciones

La Pintada- Antioquia

Hernán Correa, alcalde del municipio de La Pintada, en el Suroeste de Antioquia, ha elevado una queja pública por el deterioro de lo que está usando como despacho. Se trata de un contenedor que es la concesión Pacífico 2, ubicado en predios de la alcaldía y por ello no se puede realizar una inversión que mitigue el riesgo.

El alcalde manifestó que siempre que llueve, el contenedor, es decir, su oficina, se inunda y esto lo pone en riesgo a él y demás funcionarios que le acompañaban, ya que los cables de energía se mojan y el lugar es metálico.

“Todos mis funcionarios, cada que terminan sus labores, deben dejar sus computadores, sus escritorios tapados con plásticos, porque si llueve, todo esto se moja. Vemos esto con mucha preocupación porque ya se nos ha dañado información, se nos ha dañado todo el archivo, que la poca gestión documental que había en esta infraestructura se dañó”, afirmó el alcalde.

El mandatario compartió imágenes del más reciente aguacero que generó inundaciones dentro del contenedor (oficina), en las que se observa el agua ingresada por el techo escurriendo por las paredes e inundando el lugar.

Problemática por falta de palacio municipal

El alcalde Hernán Correa manifestó que esta problemática se debe a que desde el 2015 esa población no tiene sede municipal debido a que fue demolida para construir una nueva y ya han pasado los años y la obra quedó inconclusa, por lo que pasó a ser un elefante blanco debido a que se han invertido más de 4 mil millones de pesos. Desde esa época, los mandatarios han tenido que estar de un lado para otro improvisando el despacho municipal.

“Y el 2023, a las 2 administraciones de esos 2 períodos, le invirtieron casi 4.200 millones de pesos. Ese CAM no cumple norma de sismoresistencia, por lo cual nosotros hemos hecho unos estudios patológicos, que son los que arrojan esos resultados y que nos determinan el estado de la infraestructura. Con el sismo del 10 de agosto, esta infraestructura tuvo unas afectaciones”.

El mandatario recalca que, debido a las diversas gestiones, ha logrado que se le levante la sanción a la población, la cual venía arrastrando por los malos resultados fiscales, y que ya podrá disponer de una suma de dinero importante para remediar la problemática de la sede.

“Estábamos sancionados para ejecutar el presupuesto de regalías, por lo cual nosotros no podíamos utilizar esos recursos, que ya tenemos casi cerca de 5.400 millones de pesos, pero solo hasta este año, desde el 2024 venimos presentando los informes, esas evaluaciones que se miden cada 3 meses, las fuimos subiendo, ¿cierto? Hasta llevarla a un 100%”.

El señor Correa espera poder darle fin a la problemática de la sede municipal y dejar de estar cambiando de lugar, que los pone en riesgo.