Medellín aún no cumple la meta de ahorro de agua, pero cada vez más usuarios se están sumando

Medellín, Antioquia

Medellín todavía no alcanza la meta de ahorro de agua potable establecida ante las condiciones del fenómeno de El Niño, pero los resultados del segundo día muestran que el esfuerzo de los ciudadanos empieza a reflejarse en algunos sectores. EPM mantiene la meta hasta este domingo 6 de septiembre y advierte que el cumplimiento será determinante para evitar nuevas interrupciones del servicio.

En las zonas abastecidas por Piedras Blancas, la meta es ahorrar 92 litros diarios por vivienda o establecimiento. El 3 de septiembre se logró un ahorro de 22 litros, mientras que en el sistema La Fe, cuya meta es de 70 litros, se ahorraron 25 litros. Aunque ninguna de las dos cifras alcanza todavía el objetivo, representan un avance frente al consumo que se busca reducir.

La situación es diferente en el sistema Riogrande, que abastece a Bello, Copacabana, Girardota y sectores de Medellín. Allí la meta también es de 70 litros diarios, pero el consumo aumentó en 10 litros por vivienda o local. Por eso, EPM insiste en que el reto todavía está abierto y que los próximos tres días serán fundamentales.

“Cada gota cuenta”, es el mensaje que mantiene EPM, que continuará evaluando diariamente el comportamiento del consumo de agua en los tres sistemas.

El llamado no está dirigido únicamente a los sectores donde ya se han presentado interrupciones. Todo el Valle de Aburrá debe contribuir al ahorro, debido a la disminución de los caudales de las fuentes que abastecen el sistema de acueducto.

La meta es concreta: 92 litros diarios menos por vivienda o comercio en las zonas abastecidas por Piedras Blancas y 70 litros en las zonas de Riogrande y La Fe. Si el ahorro colectivo no es suficiente, EPM podría tener que implementar nuevamente esquemas de interrupción programada del servicio.

Por ahora, quedan viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de septiembre para alcanzar el objetivo. La idea, más que esperar a que llegue un nuevo corte de agua, es que cada hogar haga su parte: reducir el tiempo de la ducha, evitar desperdicios, cerrar la llave mientras no se utiliza y aplazar consumos que no sean indispensables.