Concejales de Támesis denunciaron amenazas: “Están buenos es para mandarlos a matar con los paracos”

Támesis- Antioquia

Sergio Ruiz, concejal del municipio de Támesis en el suroeste de Antioquia, denunció que cinco funcionarios han sido amenazados en escenarios públicos de la población por una persona que ya está identificada.

Ante la amenaza proferida por la persona que lo habría hecho en dos lugares diferentes y en momentos diferentes, es que recurrieron a instaurar la denuncia respectiva ante las autoridades competentes con el fin de dejar en evidencia esta situación.

“Y empieza entonces a tener toda una serie de irrespetos hacia el concejal. Él se encontraba con otro compañero ahí en ese espacio, tipo 10 y media de la mañana, y este señor entonces, aparte de los insultos, empieza a decir, es que estos concejales de oposición no están buenos, sino para mandarlos a matar con los paracos”.

Según el concejal, esta situación habría surgido por un proyecto de acuerdo por el que en sesión votaron negativamente en la comisión económica, que estaría relacionado con un empréstito de 6 mil millones de pesos presentado por el alcalde. Asegura que esto empezó luego de que los cinco corporados declarados en oposición estuvieran en contra de la pavimentación de algunas vías del área urbana, lo que es negado por Sergio Ruiz.

“Podemos tener las diferencias que sean necesarias en lo político, las diferencias técnicas, los argumentos distintos, pero eso no puede dar pie a que estigmatizar un grupo político como el nuestro, o peor aún, a que se amenace o se intimide con una situación tan compleja que, es decir, mandar a matar con los aparatos. Seguramente ya todo mundo sabe que, en la región, pues, hemos tenido algunos problemas de inseguridad, que, sin duda alguna, eso pone en riesgo no solamente nuestra integridad, sino la de nuestras familias”.

Manifiesta que solo espera que las autoridades intervengan y eviten situaciones que lamentar, ya que existen antecedentes del homicidio de un concejal por comentarios falsos, como lo que asegura está pasando con ellos frente a su posición sobre el proyecto que votaron negativamente.