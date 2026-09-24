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24 sep 2026 Actualizado 19:50

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Luces LED de bajo consumo garantizarán alumbrados navideños en Medellín pese al fenómeno del Niño

La tecnología lumínica de bajo consumo será la clave para mantener la tradición navideña sin generar un impacto sustancial en la red eléctrica durante la sequía.

Alumbrados en Medellín / Getty Images

Alumbrados en Medellín / Getty Images

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Santiago Solórzano

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que el encendido de los alumbrados navideños de fin de año no se verá comprometido a causa del fenómeno del Niño. La medida se sustenta en que la totalidad de la estructura utiliza tecnología de iluminación LED, caracterizada por su muy bajo consumo de energía.

Según explicó el mandatario, el gasto energético que generan las luminarias durante toda la época navideña equivale apenas al consumo total de la ciudad en una sola hora. Por esta razón, el impacto de los alumbrados en la red eléctrica no representa un factor sustancial frente a la contingencia climática.

Responsabilidad y ahorro de recursos

A pesar del bajo consumo del sistema, Gutiérrez hizo un llamado a la ciudadanía a mantener el ahorro constante de agua y energía. Asimismo, señaló que la administración actuará con responsabilidad frente a la evolución de las condiciones climáticas y la capacidad energética del país.

Más información

Actualmente, las labores de fabricación y montaje de las luces avanzan según lo planificado durante el año en conjunto con Empresas Públicas de Medellín (EPM). Las autoridades continuarán evaluando la situación del mercado energético para garantizar un desarrollo seguro de las festividades.

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