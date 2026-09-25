12 IPS de la red de salud de Medellín tienen una sobreocupación de urgencias superior al 200%

Medellín

La Secretaría de Salud de Medellín informó que actualmente la red atraviesa una situación bastante complicada debido a la sobreocupación de las urgencias en los diferentes centros asistenciales. De los 36 que entregaron el reporte, 12 tienen una ocupación superior al 200%.

Según el reporte de la alcaldía, la Clínica El Tesoro tiene el 264% de ocupación. La segunda del registro es la ESE Metrosalud, que tiene el 250%, y la tercera es la IPS Sura Robledo, con 243%.

“Y esto está relacionado especialmente con el cierre de servicios que ha habido en el departamento para la red de atención hacia La Nueva EPS, teniendo en cuenta que esta entidad acumula una cantidad significativa de cuentas por pagar a las instituciones de salud, aparte de las dificultades que ha tenido en la formalización de contratos con la red de atención en todo el departamento. Esto hace que los pacientes desde diferentes municipios sean trasladados en traslado primarios a Medellín en condiciones muy críticas”, explicó Natalia López Delgado, secretaria de Salud de Medellín.

Los accidentes de tránsito, la ingesta excesiva de licor, entre otros factores, estarían saturando las salas de urgencias de la capital antioqueña, por lo que la funcionaria pide a la población reforzar el autocuidado.