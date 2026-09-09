EPM activa nuevas medidas de ahorro de agua y energía ante el fenómeno de El Niño

Antioquia

Ante las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, EPM puso en marcha una serie de medidas para reducir el consumo de agua y energía en sus instalaciones de Medellín y otras sedes de la empresa.

Entre las acciones adoptadas está el ajuste en los horarios de funcionamiento del aire acondicionado, las pantallas internas y la iluminación, además de cambios en la operación de las escaleras eléctricas y el uso de algunos espacios.

En el Edificio EPM, por ejemplo, las pantallas de Mi Canal y el aire acondicionado funcionan entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. También se redujo la iluminación en las cabinas y zonas de espera de los ascensores.

Reducción del consumo

Durante la primera semana de junio de 2026, tomada como línea base, el consumo de energía en el Edificio EPM fue de 144.057 kWh.

Para la última semana de agosto, el consumo bajó a 130.015 kWh, una reducción cercana al 10 %, equivalente a 14.042 kWh y a un ahorro aproximado de $8,2 millones. La comparación diaria refleja una disminución cercana a los 2.000 kWh, lo que representa un ahorro estimado de $1,1 millones por día.

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Empresas Públicas de Medellín (EPM) espera que, con la continuidad de estas medidas, pueda alcanzar un ahorro mensual de energía del 15 %, equivalente aproximadamente a 80.000 kWh. Según la empresa, esta cantidad de energía corresponde al consumo mensual aproximado de unas 450 familias.