¿El Fenómeno de El Niño es lluvia o sequía? Así es la alteración de patrones climáticos en Colombia

El Planeta Tierra atraviesa por diferentes fases climáticas en algunas de sus regiones y, así mismo, estas atraviesan por estaciones y momentos extremos del clima como el Fenómeno de El Niño y de La Niña.

¿Qué es el Fenómeno de El Niño?

Ahora, según explica la Alcaldía de Bogotá, “El Fenómeno de El Niño es un evento natural de variabilidad climática caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico tropical”.

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Esto podría hacer pensar que el Fenómeno de El Niño significa netamente calor, pero no es así. En Caracol Radio le contamos.

¿El Fenómeno de El Niño es lluvia o sequía?

Pues bien, la realidad es que el Fenómeno de El Niño puede significar tanto sequía como lluvias.

Ahora, es bien sabido que cuando se habla de El Niño, se suele relacionar directamente con el calor, con poca lluvia, con sequías y con poca proliferación del agua, y hasta cierto punto es verdad, pero también puede llegar a generar lluvias intensas.

¿Por qué? Porque este fenómeno climático no tiene el mismo impacto 100% en todo el planeta, sino que varía dependiendo de cada región.

En Colombia, por ejemplo, genera sequía y falta de lluvias, pero en otros países, incluso del mismo continente suramericano, su efecto es otro.

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Así lo explica, incluso, el mismo Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). “Los efectos no son uniformes: dependen de la subregión, de la estación y de la intensidad final del evento”, dijeron en su página web.

Y es que, de esa forma, “en Centroamérica, el Caribe y el norte de Colombia y Venezuela predomina el calor y la sequía, con un déficit hídrico particularmente severo en el Corredor Seco Centroamericano ”.

En contraste y contraparte, “en las costas pacíficas de Ecuador y Perú, en el centro de Chile y en el sur de Brasil, Uruguay, Paraguay y el norte argentino, suelen registrarse lluvias intensas e inundaciones”.

¿Qué efectos negativos puede tener el Fenómeno de El Niño en países como Colombia, en donde el impacto es la sequía?

El mismo CAF hizo una lista de algunos de los efectos negativos que traería el Fenómeno de El Niño.

Seguridad alimentaria: La CAF mencionó que este fenómeno causa sequías e inundaciones afectan la producción agrícola, donde se concentra la gran mayoría de las pérdidas, y presionan los precios de los alimentos.

La CAF mencionó que este fenómeno causa sequías e inundaciones afectan la producción agrícola, donde se concentra la gran mayoría de las pérdidas, y presionan los precios de los alimentos. Energía: Además, explicó que en este periodo de tiempo la reducción de lluvias golpea los sistemas hidroeléctricos, de los que depende buena parte de la matriz regional.

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Salud pública: el calor y la variabilidad de las lluvias alteran las condiciones que favorecen vectores como el mosquito del dengue y el chikungunya.

el calor y la variabilidad de las lluvias alteran las condiciones que favorecen vectores como el mosquito del dengue y el chikungunya. Infraestructura crítica: rutas, puentes, redes eléctricas y puertos quedan expuestos a deslizamientos, crecidas e interrupciones prolongadas.

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