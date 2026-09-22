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Enjambre sísmico en Chaparral: ¿Pudo ser ocasionado por el fracking? Esto dice el Servicio Geológico

Desde el domingo 20 de septiembre de 2026, en el municipio de Chaparral, Tolima, se registra un enjambre sísmico con más de 200 movimientos telúricos reportados entre los 2.0 y los 4.2 grados de magnitud, que siguen generando preocupación entre los habitantes.

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Para conocer más sobre este fenómeno natural y entender sus causas, el Noticiero del Mediodía de Caracol Radio habló con Mónica Arcila del grupo de geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

¿Tiene relación el enjambre en Chaparral con el terremoto del 10 de agosto?

De acuerdo con Arcila, aunque no se descarta que el terremoto de magnitud 7.4 del pasado 10 de agosto haya originado otras secuencias, no está comprobada la relación entre ambos eventos.

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“No podemos afirmar categóricamente que lo de Chaparral sea respuesta a este evento, pero tampoco es descartable”, reconoció.

Según la experta, es de esperarse que con un evento de la magnitud como el surgido en San José del Palmar, “se generen procesos y reacomodos en diferentes lugares”.

“Lo que hace la naturaleza es recordarnos dónde vivimos. (...) Esto nos recuerda que con los sismos tenemos que estar preparados desde antes”, expresó Arcila en referencia a la alta sismicidad que experimenta Colombia por su ubicación geológica.

¿Los sismos en Chaparral tienen que ver con el fracking?

La funcionaria del SGC explicó que los fenómenos conocidos como enjambre sísmico tienen la característica de ser temporales y surgidos de forma natural.

“Reconocemos que actividades antrópicas generan sismicidad, pero en Chaparral, donde están ocurriendo los sismos, hay complejidad tectónica; es la transición de la cordillera hacia el valle superior del Magdalena, donde se reconocen varias fallas geológicas”, aclaró Mónica Arcila.

En ese sentido, la experta subrayó que el enjambre en Chaparral tiene origen completamente natural y no existe ninguna prueba de su relación con procesos como el fracking.

¿Es la primera vez que hay actividad sísmica en la zona?

Arcila recordó que no es la primera vez que se presentan sismos o eventos geológicos en general en la zona de Chaparral.

“En 1997 hubo un sismo profundo con epicentro en Chaparral con magnitud 6,7 a más de 200 kilómetros de profundidad. En 2007 y 2009 fue epicentro de sismos de magnitud 5.3”, referenció.

Escuchar la entrevista completa:

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