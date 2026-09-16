¿Qué significa el ‘waiver’ en la descertificación de EE. UU. a Colombia? Análisis de expertos

La Casa Blanca decidió mantener la decertificación en la lucha contra las drogas a Colombia, tal como había ocurrido durante el gobierno de Gustavo Petro. Ante esta decisión, que contrasta con la salida de Venezuela de este listado, la expectativa está en las acciones que deberá tomar Abelardo De la Espriella para darle un timonazo definitivo a la relación.

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Justamente, para analizar la determinación de Donald Trump y el significado del waiver que le acompaña como exención, el Noticiero del Mediodía de Caracol Radio habló con el politólogo Jorge Mantilla y el abogado y consultor Miguel Samper Stross.

¿Qué significa el ‘waiver’ de Estados Unidos en la descertificación de Colombia?

Según el politólogo Jorge Mantilla, el hecho de que Estados Unidos haya trazado un waiver o exención en la descertificación demuestra que para la Casa Blanca, la relación es estratégica y reconoce los esfuerzos del Gobierno actual en esta materia.

“Se reconoce que, al final, lo más importante para Estados Unidos, en términos de la lucha contra las drogas, más que el número de áreas de cultivos ilícitos, son los indicadores de seguridad, que es donde Abelardo [De la Espriella] de alguna manera ha empezado a acelerar o a mover la aguja en este primer mes de gobierno”, señaló.

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Por su parte, Miguel Samper Stross agregó que este ‘waiver’ se traduce en la no suspensión de la ayuda económica y la cooperación con Colombia por parte de Estados Unidos, recordando que este ya había sido otorgado previamente al gobierno Petro, pese a la descertificación que también enfrentó.

“Lo preocupante es que no nos va a evaluar en qué tanto esfuerzo estamos haciendo para mejorar, sino en qué tanto caso estamos haciendo. Fíjese que sacaron de la lista de los países de certificados a Venezuela y yo dudo mucho que los esfuerzos allá se hayan redoblado. Aquí lo que están diciendo es que aquí sí nos están haciendo más caso que ustedes, por lo menos respecto a los últimos 11 meses del gobierno Petro”, explicó Samper Stross.

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