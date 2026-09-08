Si cumple requisitos legales para adquirir arma de fuego, podrá hacerlo sin inconvenientes: Experto

El presidente Abelardo de la Espriella firmó el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia. Se trata del decreto 1368, expedido este 8 de septiembre, a través del cual se levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego y se dictan otras disposiciones.

Lea también: De la Espriella firmó decreto que levanta suspensión de permisos para el porte de armas en Colombia

El decreto establece que se mantienen los controles estrictos, requisitos y permisos de las autoridades competentes, establecidos en la Constitución, específicamente en ley de 1993.

En el Noticiero del Mediodía habló Óscar Jiménez, abogado especialista en derecho penal y criminología, experto en seguridad y defensa nacional, para aclarar dudas sobre este decreto.

¿Qué cambia realmente desde hoy para un ciudadano común?

“Lo que pasa es que el decreto que restringe el porte de armas en Colombia limitaba que aparte del permiso de porte, tenía el ciudadano que tenía un permiso especial, y esto lo que hace es eliminar la figura jurídica la cual limitaba al ciudadano, aparte de cumplir con los requisitos, tenía un permiso especial adicional”.

Le puede interesar: ABC del porte de armas: quiénes podrán hacerlo y bajo qué condiciones

Porte de armas:

“Dentro del decreto que restringía el porte de armas de juego hay unas excepciones, si estaba dentro de las excepciones podía portarla, pero la mayoría de ciudadanos no se encontraban dentro de esas mismas excepciones y lo que tenía que hacer era solicitar el permiso especial cada año y esperar que se lo avalaran”.

¿Se podrá sacar armas con el permiso?

“No solamente desde ahora, sino desde antes. Una persona que cumpla con los requisitos legales para adquirir un arma de fuego puede adquirirla sin ningún tipo de inconveniente, siempre y cuando cumpla con la justificación económica, justificación de riesgo. Cumpla con todos los requisitos legales, exámenes médicos y demás, y si es autorizado después de la entrevista, puede adquirirla sin ninguna clase de problema”.

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: