El fenómeno de El Niño será el más fuerte del que se tenga registro desde 1950 en el Valle de Aburrá

Medellín

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, por medio del Sistema de Alertas Tempranas, SIATA, advirtió que el fenómeno de El Niño que se está viviendo en esta parte del país está por entrar en su etapa más crítica durante los últimos tres meses del año y se extenderá hasta el quinto mes del año 2027.

Explicaron desde la entidad que este sistema se está fortaleciendo durante las más recientes semanas con elevadas temperaturas en el océano Pacífico que impactan en la zona continental.

Previsiones para el final de 2026

Los análisis indican que hay un 98 por ciento de que El Niño alcance una categoría muy fuerte durante los meses que restan de este año.

Indican las previsiones que la extensión del punto más crítico de este fenómeno se extiende hasta mayo del año 2027, con situaciones más complejas durante el primer trimestre del año.

Daniel Ruiz Carrascal, coordinador general del proyecto Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá, SIATA, explicó que “en el mes más reciente, el evento de El Niño en el océano Pacífico tropical continuó fortaleciéndose. Tenemos una probabilidad del 98 por ciento de que el evento El Niño alcance categoría muy fuerte en el trimestre octubre, noviembre, diciembre del 2026. Además, tenemos una probabilidad del 75 por ciento de que la intensidad de este evento, el niño 2026-2027, no tenga precedentes en la historia de eventos registrados, que data del año 1950”.

Septiembre con poca lluvia

Desde los análisis que ha hecho este Sistema del Valle de Aburrá, se esperaba que las precipitaciones fueran mayores para esta zona metropolitana, pero septiembre registra acumulados de lluvia por debajo de lo esperado.

Para el coordinador del SIATA, “las reducciones en los acumulados de lluvia responden al proceso de maduración y fortalecimiento del evento de El Niño en el océano Pacífico tropical, además de otros factores”.

En términos generales, este mes muestra que hay acumulados de lluvias por debajo de las condiciones normales y las estaciones que miden las precipitaciones sugieren con sus datos que solo se ha alcanzado el 18 por ciento de lo esperado en este noveno mes del año, representando una reducción del 82 por ciento.

Este Sistema de Alerta Temprana de manera constante está entregando información útil para la toma de las decisiones por parte de las autoridades territoriales en el Valle de Aburrá.

Dentro de la información que suministra la entidad adscrita al Área Metropolitana del Valle de Aburrá están las temperaturas, precipitaciones y caudales de los afluentes para la toma de decisiones de las administraciones locales.

¿Cuáles son los efectos del fenómeno de El Niño?

El experto aclaró que normalmente este fenómeno “genera una disminución en la cobertura de nubes, un incremento en la cantidad de insolación que alcanza la superficie, un incremento en la temperatura del aire cerca de la superficie y una disminución en acumulados de precipitación en el territorio metropolitano”.

Lo que se espera

Para el SIATA, según sus análisis, los acumulados de lluvia se mantendrán por debajo de las condiciones normales, debido a que el fenómeno está en una etapa inicial a la que le esperan los meses más críticos en el territorio metropolitano; se espera además el incremento de la temperatura y sequías prolongadas.