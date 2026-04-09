“Hay probabilidad más alta de lo normal de que Fenómeno de El Niño pase en próximos meses”: experto

Recientemente, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), explicó que hay unas señales de calentamiento en el océano Pacífico ecuatorial que indicarían un posible desarrollo del Fenómeno de El Niño en Colombia a partir de la segunda mitad de 2026.

Para hablar sobre el tema pasó por 6AM W, de Caracol Radio, Carlo Buontempo, director del Servicio de Cambio Climático de Copernicus en el Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo, quien explicó cómo podría afectar a Colombia esta coyuntura.

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“El problema de las imágenes satelitales es que no tenemos imágenes del futuro. Para saber lo que pasará en el futuro tenemos que mirar lo que nos proporcionan los modelos meteorológicos estacionales. Y desde el principio de este año se empezó a ver en la salida de estos modelos una señal de El Niño”, dijo Buontempo en su primera intervención.

Y agregó: “Ahora es un momento un poco difícil, en enero, febrero y marzo, para hacer predicciones estacionales en el Pacífico. La previsibilidad es bastante baja, pero la señal ha sido un mes después y hay una probabilidad más alta de lo normal de que pueda pasar un Niño en los próximos meses”.

¿Qué debe hacer el Gobierno?

Según el director, no es función de ellos como científicos decirle a los políticos lo que deben hacer, pero lo que sí pueden “proporcionar es la información”.

“Saber que tenemos una probabilidad, que otra vez tiene que ver cómo lo interpretan los servicios meteorológicos nacionales y la Organización Meteorológica Mundial, que es la responsable para la indicación sobre el niño, pero en este momento la evidencia que tenemos es que es como un Fenómeno de El Niño moderado o fuerte, o también podría ser muy fuerte, que puede pasar en la segunda mitad de este año”, dijo.

Esto estaría en línea con, precisamente, lo que señaló el IDEAM.

“Si pasa el Niño es casi cierto que se llegará a otro récord de temperatura a nivel mundial”, agregó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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