Fenómeno de El Niño ya golpea a Medellín: Fico Gutiérrez advierte que la sequía podría extenderse

Medellín, Antioquia

Federico Gutiérrez se refirió a la situación que enfrenta Medellín por el fenómeno de El Niño y la fuerte reducción de las lluvias, que ya está afectando los caudales de las fuentes de abastecimiento y las reservas de agua de la ciudad.

El alcalde calificó el escenario como una de las sequías más fuertes de las últimas décadas en Colombia y señaló que Antioquia está entre las regiones más afectadas.

Piedras Blancas, uno de los puntos más críticos

Gutiérrez explicó que EPM ha identificado una situación especialmente crítica en el sistema de Piedras Blancas, debido a la reducción drástica de las lluvias y de los caudales de las quebradas que lo abastecen.

Según el alcalde, actualmente este sistema presenta un déficit de unos 10 millones de litros de agua diarios, equivalentes a aproximadamente 120 litros por segundo.

A esto se suma un aumento del consumo. Entre el 18 y el 24 de agosto, dijo Gutiérrez, el consumo en esta zona aumentó en 48 millones de litros.

“Cada gota cuenta”

Ante este panorama, el alcalde hizo un llamado al ahorro de agua no solamente a los habitantes de las zonas que actualmente enfrentan restricciones, sino a toda Medellín.

“Créanme, en este momento cada gota cuenta”, manifestó Gutiérrez.

El mandatario advirtió que, si el fenómeno de El Niño continúa, siguen disminuyendo los caudales y se agotan progresivamente las reservas de los embalses, el problema podría extenderse a otras zonas de la ciudad.

También pidió ahorrar energía

Gutiérrez señaló que el fenómeno climático no solamente obliga a adoptar medidas frente al consumo de agua, sino también frente a la energía.

Explicó que EPM cuenta con embalses destinados tanto al abastecimiento de agua como a la generación de energía y que las condiciones actuales hacen necesario adoptar medidas preventivas.

El alcalde insistió en que las decisiones relacionadas con los cortes de agua responden a criterios técnicos y a las condiciones de abastecimiento, y no a la condición económica de los sectores afectados.

Una sequía que podría durar varios meses

Gutiérrez advirtió que el escenario puede prolongarse durante los próximos meses y que, si continúan reduciéndose las lluvias y los caudales, las reservas disponibles podrían seguir disminuyendo.

Por eso, el llamado del alcalde fue a no esperar a que el problema llegue a más sectores y comenzar desde ahora a reducir el consumo.

“Cada gota cuenta”, reiteró, ante un fenómeno de El Niño que ya comenzó a generar efectos concretos sobre el abastecimiento de agua en Medellín.