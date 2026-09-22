Antioquia refuerza acciones para enfrentar el fenómeno de El Niño 2026-2027

Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia, a través del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagran), mantiene un monitoreo permanente del territorio y fortalece las capacidades de respuesta para enfrentar los posibles efectos del fenómeno de El Niño 2026-2027.

Las acciones se desarrollan de manera articulada con municipio y hacen énfasis en la prevención de incendios forestales, la disponibilidad de agua y el fortalecimiento de los sistemas de gestión del riesgo. El departamento realiza seguimiento a las condiciones hidroclimáticas mediante el Sistema de Alerta y Monitoreo (SAMA).

La directora del Dagran, Vanessa Paredes Zúñiga, explicó que este monitoreo permite anticiparse a los escenarios de la temporada seca. Con esta información, la Gobernación adelanta jornadas de capacitación con juntas de acción comunal.

Una de las principales medidas para garantizar la disponibilidad de agua se concentra en el Urabá antioqueño. A la fecha, el Dagran ha habilitado 31 reservorios de agua en 11 comunidades, principalmente en los municipios de San Pedro de Urabá y Necoclí.

Más información Hallan bacterias en árboles de Medellín con potencial para ayudar a descontaminar el aire

Además, la Gobernación adelanta una transferencia de $1.100 millones para el mantenimiento, optimización, construcción y ampliación de sistemas de acueducto en Carepa y Urrao, así como para la construcción del acueducto del barrio La Paz y la ampliación de la red existente en el corregimiento de Puerto Claver, en El Bagre.

23 camiones cisterna para fortalecer la respuesta

La atención de los incendios forestales es otro de los frentes prioritarios. Durante lo corrido del año se han registrado 98 eventos, que han afectado aproximadamente 491,1 hectáreas. Para mejorar la capacidad de respuesta de los municipios, la Gobernación de Antioquia ha entregado 23 camiones cisterna, de los cuales 18 fueron gestionados mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OXI).

La administración departamental también mantiene coordinación con EPM para realizar seguimiento a las condiciones de los embalses de Guatapé, Playas e Hidroituango. Asimismo, trabaja con Codechocó, Corpourabá, Cornare, Corantioquia y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en acciones relacionadas con la protección del recurso hídrico.

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Económico acompaña a los productores rurales mediante seguimiento agroclimático, asistencia técnica y herramientas de información climática. De esta manera, la Gobernación de Antioquia mantiene una estrategia articulada entre diferentes dependencias e instituciones para reducir los posibles impactos de la temporada seca.