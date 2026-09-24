Hallaron carro en el que secuestraron al ingeniero Andrés Peláez en Hospital Mental de Antioquia

Bello- Antioquia

Miguel Ángel Del Río Malo, abogado de la familia del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez, desaparecido por integrantes del grupo ilegal El Mesa en San Andrés de Cuerquia, denunció que el carro usado para mover a la víctima fue hallado en un predio público del Hospital Mental de Antioquia, lo que le causó extrañeza al jurista, que hizo pública esta información.

Según el abogado, el vehículo tipo estacas fue hallado durante un procedimiento de allanamiento de la Fiscalía dentro de la investigación para esclarecer la desaparición del ingeniero contratista de Hidroituango. Manifestó que, ante la petición a la Gobernación de Antioquia y el hospital de que se aclare sobre esta situación, cada una señala a la otra de ser quien debe asumir la responsabilidad.

“Nuestra gran molestia, nuestra gran incomodidad es que, ¿Cómo es posible que ese carro termine ahí? Pero adicional a eso, hemos podido establecer que allí han asentado su domicilio miembros de la organización criminal El Mesa que participaron en esa; esa es nuestra gran molestia, porque las autoridades se echan la pelotica y la responsabilidad unos con otros”, aseguró el abogado.

El señor Del Río manifestó, además, que en esa zona se han construido algunas viviendas ocupadas presuntamente por los ilegales sin control, pero que ya está vigente un proceso de evacuación de esas personas en conjunto con la alcaldía de Bello.

Comunicado del Hospital Mental de Antioquia

En un comunicado oficial del 23 de septiembre que la entidad departamental le proporcionó al abogado, manifestó que no es responsable de lo hallado por la fiscalía en el allanamiento realizado en el predio mencionado, es decir, el vehículo en el que secuestraron al ingeniero. Mientras que por la invasión del lote expresó que ya han puesto en conocimiento de dicha situación a la alcaldía y la gobernación de Antioquia. Esta última tiene el proceso en etapa probatoria.

“El Hospital Mental de Antioquia adelantó todas las acciones legales que tenía a su disposición, con criterios de inmediatez y oportunidad. Aunque los hechos fueron puestos en conocimiento del municipio de Bello, que permitiera restablecer el control del predio”.