Fumigación o erradicación forzada puede desencadenar hechos de violencia: alcalde de Valdivia

Valdivia- Antioquia

Caracol Radio consultó al alcalde de Valdivia, Carlos Molina, sobre la propuesta del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, al Gobierno Nacional de reactivar la fumigación de cultivos ilícitos en Antioquia para contrarrestar el aumento de la hoja de coca en algunas zonas, especialmente el Norte y algunas zonas del Nordeste.

El mandatario de Valdivia fue enfático en manifestar que la aspersión no es la solución para acabar con esa problemática de la que, además, subsisten cientos de familias en el territorio. Manifiesta que, por el contrario, lo que se debe hacer es reactivar los programas de sustitución voluntaria, para evitar problemas sociales que se podrían registrar si se reinician las fumigaciones.

“Que lo mejor que puede llegar para el territorio es un tema de una sustitución voluntaria. Cualquier tema de aspersión o erradicación forzada, digamos que eso puede desencadenar en olas de violencia, en bloqueos de vidas y demás, que es una historia que ya la conocemos y que la hemos vivido, digamos, en años anteriores. El llamado siempre nuestro ha sido el señor gobernador, a la dirección de sustitución de cultivos ilícitos, y hoy al presidente electo, Abelardo de la Espriella, de que lleguen con soluciones efectivas y que de cierta manera ayudan a mitigar de raíz el problema”.

Enfatiza que la fumigación ha demostrado que no ha sido efectiva, por lo que ha solicitado a las autoridades buscar alternativas con un programa que pueda solucionar dicha situación, ya que son alrededor de 2 mil familias que podrían vincularse a la estrategia. Además, reconoce que Valdivia es el municipio con el mayor número de hectáreas de hoja de coca sembradas en el departamento.

“Tenemos alrededor de 4.600 hectáreas. Según el último informe de las Naciones Unidas, en el año 2024, digamos que tenemos una cantidad considerable que nos ubica en el primer lugar en el departamento, y eso, digamos que, de cierta manera, nos pone también en el ojo del huracán y como número uno de los municipios para, digamos, aplicar medidas en lo que tiene que ver con la reducción de estas áreas sembradas en cultivos de coca”, recalcó el alcalde Molina.

Sin embargo, es que no solo la seguridad se ve amenazada con el uso de la fumigación, también los cultivos lícitos que se verían afectados por los químicos, aunque cabe recalcar que el gobernador Rendón solicitó que esta práctica sea más meticulosa, precisamente para evitar esos daños colaterales, incluidas las fuentes hídricas.

“Esto se convierte también en una amenaza para los cultivos de pancoger, para los cultivos de cacao, que hoy, digamos, ocupan un renglón importante dentro de la economía, que muchas familias hoy vienen, digamos, que volcándose a este tema como número uno de los cultivos más promisores en lo que tiene que ver con sustitución”.

Agrega que, según recuerda, desde el 2014 aproximadamente no se fumiga en Valdivia, pero que, además, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) también ha incumplido a los campesinos que decidieron sustituir los cultivos ilícitos y le apostaron a la legalidad.

“Nosotros el año pasado desarrollamos una estrategia con el municipio de Tarazá, a falta de recurso y oferta del gobierno nacional y departamental, que lo llamamos Viveros para La Paz, donde inclusive, se entregaron algunos insumos también con el apoyo de la secretaría de seguridad del departamento. Digamos que hicimos viveros donde se implantaron alrededor de 15.000 plántulas de cacao, que hoy están siendo sembradas por estos cultivadores. Entonces, en Valdivia siempre ha habido una voluntad clara en estos últimos años de sustitución”.

Ante este panorama, recalca que han enviado solicitudes a la dirección de sustitución de cultivos ilícitos, pero aún no reciben respuesta.