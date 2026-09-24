Un bebé de siete meses murió en un hospital de Medellín: presentaba múltiples golpes en el cuerpo

Medellín

Las autoridades están investigando la muerte de un bebé de tan solo siete meses de nacido en un hospital de Medellín. Aunque el menor tenía varios golpes en el cuerpo, las causas quedaron por establecer y será Medicina Legal la entidad encargada de indicar qué le ocurrió.

Según el reporte de la Policía Metropolitana, una madre de 18 años ingresó al menor al hospital Pablo Tobón Uribe de la capital antioqueña el pasado 21 de septiembre. Al ser consultada, la joven manifestó que el bebé sufrió varias caídas dentro del inmueble donde viven en el barrio Nueva Jerusalén de Bello, en límites con Medellín.

Los médicos le brindaron primeros auxilios al niño, pero falleció ante los golpes que tenía en el cuerpo. Los profesionales de la salud le diagnosticaron asfixia e insuficiencia respiratoria aguda, edema cerebral, choque traumático e hipovolémico.

Por ahora, las autoridades están adelantando la investigación para determinar lo que ocurrió, si la muerte fue producto de la caída, como mencionó la madre, o los golpes fueron ocasionados por alguien.