El Hospital San Vicente Fundación de Medellín tiene el área de urgencias al 268% de saturación. Foto: Hospital San Vicente Fundación.

Medellín

El Hospital San Vicente Fundación de Medellín hizo pública una problemática que está atravesando por cuenta de una sobreocupación del área de urgencias que afecta la prestación del servicio a los pacientes.

Según el doctor Alejandro Marín Valencia, jefe de Urgencias, esta área es muy importante porque atiende una alta complejidad, como patologías graves, traumas severos o emergencias que comprometen de forma inmediata un órgano o la vida. En este momento las urgencias tienen una sobreocupación del 268%.

“Hacemos un llamado a la comunidad para que, si su condición de salud no representa una urgencia vital, consulte prioritariamente en su IPS básica o en la red de atención primaria asignada por su EPS. Frente a esta coyuntura, nuestro talento humano continúa entregando su máximo esfuerzo para evitar complicaciones en la salud de las personas, reafirmando que cuidar la vida es nuestro propósito superior”, manifestó el galeno.

Recordemos que este no es el único hospital en situaciones de sobreocupación en el área de urgencias, lo que tiene en alerta a la red de salud de la capital antioqueña e incluso del Valle de Aburrá.