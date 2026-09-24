Fenómeno de El Niño está incrementando niveles de infestación de broca en cafetales de Antioquia

Niveles de broca y roya en cultivos de café / imagen de referencia. Foto: Colprensa( Thot )

Medellín

El Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia alertó por los efectos negativos que está trayendo el fenómeno de El Niño a la actual cosecha cafetera, no solo por la sequía, sino por los daños que estaría causando al grano incluso con plagas.

Desde esta agremiación explicaron que las altas temperaturas y la sequía alteran la vida normal de los árboles de café, con incidencia en un incremento en los niveles de infestación de broca y elevando los daños a los granos.

La broca

Esta plaga está afectando los cafetales en las subregiones antioqueñas.

Este diminuto escarabajo está perforando y dañando los granos, destruyendo sus pesos, cualidades, arruinando su calidad y el sabor, lo cual disminuye las posibilidades de comercialización de algunos lotes.

Daños por El Niño en el grano

Los daños principales que generan son características de flotes, averanado y negro.

Estos tres defectos del grano, por efectos del fenómeno de El Niño, generan la pérdida de densidad, peso y calidad, por lo cual deben ser separados del café de alta calidad.

Los flotes o granos flotantes son aquellos que tienen una densidad baja, debido a que son vanos, huecos o están deshidratados; flotan en la superficie cuando el café en cereza o en pergamino se sumerge en los tanques de agua.

El averanado se refiere a los granos pequeños, arrugados y de bajo peso; esto es por no alcanzar el peso o desarrollo que debe tener un grano sano y que se genera por factores climáticos y nutricionales debido a la sequía.

Cuando se refiere al grano negro, se está hablando del defecto más grave y destructivo en el café verde, debido a que el grano presenta una coloración que va desde el marrón oscuro hasta el negro opaco.

Solicitudes al gobierno

Desde el Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia hicieron un llamado a las autoridades municipales, departamentales y nacionales para que atiendan de manera especial esta crisis del gremio, que está afectando de forma drástica la calidad del grano y el valor comercial de la cosecha.

Para esta entidad, se requiere articular de manera inmediata medidas complementarias de alivio financiero, esquemas de protección y apoyos directos que permitan salvaguardar la liquidez de las familias caficultoras, proteger su sustento diario y preservar uno de los renglones económicos más importantes de la región.

Impacto económico

Debido al fenómeno de El Niño, que ha desencadenado estas plagas y afectaciones a los granos de café, se está poniendo en riesgo la liquidez y el sustento de más de 74 mil familias que hoy dependen de su producción en 99 municipios antioqueños.

Medidas del Comité

El Comité en Antioquia tiene su Servicio de Extensión desplegado en las distintas subregiones de Antioquia, acompañando con conocimiento técnico a los caficultores, asesorando a los productores en la implementación rigurosa de las prácticas agronómicas desarrolladas y recomendadas por Cenicafé para enfrentar la variabilidad climática.

¿Qué acciones se desarrollan?

Para atacar los efectos de este fenómeno natural, se están implementando manejos integrados “contra plagas y enfermedades, la conservación de coberturas nobles para retener la humedad del suelo, la gestión adecuada del sombrío, la nutrición oportuna de los cafetales y la implementación de buenas prácticas en el beneficio y secado del café”, indicaron desde el Comité Departamental de Cafeteros.

Medidas previas

En el segundo trimestre del presente año arrancó un plan de fertilización bajo el mecanismo de Protección Anticipada del Ingreso, financiado con recursos del Fondo de Estabilización de Precios del Café por valor de 4.180 millones de pesos.

Estos recursos se invirtieron en incentivos para que los caficultores antioqueños adquieran fertilizantes.

Otra de las medidas adoptadas fue el incremento de 10 mil a 12 mil el precio por kilo en el café pasilla y se amplió de 20 a 30 la tolerancia de granos brocados que se pagan con calidad excelso.