La policía capturó a la persona encargada del narcotráfico del Clan del Golfo en Bajo Cauca

Medellín

La DIJIN de la policía y la Fiscalía llegaron hasta un barrio de Medellín donde se escondía alias ‘Gomelo’, presunto integrante del Clan del Golfo y quien sería el encargado de la droga en la subestructura Yeison Leudo Cahverra en varias poblaciones del Bajo Cauca antioqueño.

Según el reporte de la policía, Andrés Chica Sánchez llevaba 11 años en el grupo ilegal y tendría su accionar delictivo en las poblaciones de Caucasia, Cáceres y Tarazá. Donde, además del narcotráfico, también se le sindica de extorsiones.

“De acuerdo con las labores de policía judicial adelantadas por el Grupo Investigativo contra Estructuras de Delincuencia Organizada de la DIJIN, alias ‘Gomelo’ se encuentra formalmente vinculado como indiciado en cuatro homicidios en la modalidad de sicariato perpetrados en 2022, derivados de confrontaciones armadas contra el ELN, por el control territorial y las rentas ilícitas de la zona”, explicó en un comunicado.

También reportó que alias ‘Gomelo’ estaba ocultando en la capital antioqueña, donde además estaría buscando alianzas con esculturas locales.

Esta persona tenía tres órdenes de captura por los presuntos delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y concierto para delinquir agravado.