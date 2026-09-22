Presidente Trump afirma ante la ONU que “Cuba caerá” y la delegación cubana abandona el recinto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, centró su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en una serie de advertencias sobre Irán, Cuba, México y los carteles del narcotráfico, al tiempo que aseguró que un acuerdo para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania podría llegar “más rápido de lo que la gente cree”.

Trump defendió la política exterior de su administración y reivindicó el uso del poder estadounidense como herramienta para resolver conflictos. “Mientras otros han hablado de paz, yo he hecho la paz”, aseguró durante su intervención.

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¿Habrá un acuerdo con Irán o lo llevará “al infierno”?

El presidente planteó que deberá decidir entre alcanzar un acuerdo con Teherán o intensificar la confrontación.

Trump aseguró que considera posible llegar a un acuerdo después de las elecciones legislativas de Estados Unidos previstas para noviembre. Sus declaraciones se producen mientras Washington y Teherán han dado señales de una posible reactivación de contactos diplomáticos en medio del conflicto que mantienen ambos países.

“Tengo que tomar una decisión muy importante, ¿haremos un tratado con Irán o los aniquilo? ¿Los llevo al infierno, sin esperanza de futuro durante varias generaciones? ¿o haremos un trato justo después de las elecciones?”, mencionó.

Durante la intervención de Trump sobre la guerra con Irán, miembros de la delegación iraní abandonaron el recinto, según reportó AP.

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“Cuba caerá”

Trump también dirigió parte de su discurso a Cuba y aseguró que su Gobierno busca un “cambio fundamental” en la isla.

“El régimen comunista está bajo una fuerte presión, la más fuerte que haya conocido jamás. Cuba caerá”, afirmó.

El mandatario calificó además a Cuba como un “estado fallido” y aseguró que el secretario de Estado, Marco Rubio, está al frente de conversaciones relacionadas con la isla. La presión sobre La Habana ha sido una de las líneas de política exterior de la actual administración estadounidense durante 2026.

Durante este segmento del discurso, integrantes de la delegación cubana se retiraron del recinto.

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“La guerra entre Rusia y Ucrania terminará rápidamente”

Sobre Ucrania, Trump aseguró que su Gobierno continúa trabajando con Moscú y Kiev para alcanzar un acuerdo que termine con la guerra.

“Estamos trabajando muy de cerca con los líderes de Rusia y Ucrania, y vamos a lograr ese acuerdo. Va a suceder, creo, más rápido de lo que la gente cree. Están hartos”, afirmó.

La guerra completa más de cuatro años y continúa siendo uno de los principales temas de la agenda diplomática de esta Asamblea General.

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Estados Unidos construirá dos bases militares en Groenlandia

Trump anunció que Estados Unidos construirá dos bases militares en Groenlandia como parte del acuerdo de seguridad alcanzado con Dinamarca y las autoridades groenlandesas.

“Iniciaremos de inmediato el proceso de desarrollar una gran presencia militar en los lugares apropiados. Construiremos dos bases militares muy importantes”, dijo.

Washington, Dinamarca y Groenlandia han venido negociando un acuerdo para ampliar la presencia estadounidense en la isla, considerada estratégica para la seguridad del Ártico.

Al finalizar el discurso, el mandatario firmó el acuerdo junto a los líderes de Groenlandia y Dinamarca.

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Trump señala a México como “epicentro” de la violencia de los carteles

El mandatario también cuestionó la situación de seguridad en México y aseguró que el país es “el epicentro de la violencia de los carteles”.

Trump pidió al Gobierno de Claudia Sheinbaum “recuperar el control” de su territorio y sostuvo que Estados Unidos no puede aceptar tener una frontera de más de 3.000 kilómetros con zonas que, según él, se encuentran bajo influencia de organizaciones criminales.

En otro momento del discurso, sostuvo que los integrantes de los carteles deben ser “ejecutados, exiliados o detenidos”, una de las declaraciones más duras de su intervención.

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Trump pide a los países abandonar la Corte Penal Internacional

Trump también arremetió contra la Corte Penal Internacional (CPI), organismo del que Estados Unidos no hace parte.

“Exhorto a todos los países miembros de la CPI a retirarse oficial e inmediatamente”, afirmó, después de calificar al tribunal como una institución “fuera de control”.

El presidente estadounidense cerró varios de sus mensajes defendiendo una política exterior basada en la soberanía de los Estados y el poder militar de Washington.

También abordó la inteligencia artificial y anunció que su administración comenzará a utilizar el término “superinteligencia” para referirse a esta tecnología, otro de los asuntos que marcaron su intervención ante la Asamblea General.

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