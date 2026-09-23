Vladimir Putin recibe invitación para participar de la cumbre del G20 en Miami

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, invitó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a asistir a la cumbre del G20 en Miami en diciembre.

La invitación llega cuando Washington busca un acuerdo para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, mientras Trump insiste en que trabaja con ambas partes para detener la guerra.

“Para resolver los problemas, tienes que reunirte con las personas con las que no estás de acuerdo o con las personas con las que podrías tener algunas cuestiones, así que hemos invitado al presidente Putin al G20”, dijo Rubio a periodistas en Nueva York.

Invitación para conversar

“Creemos que es una oportunidad para que dialogue no solo con el presidente, sino también con otros líderes mundiales. Esperamos que sea una invitación que acepte”, afirmó Rubio.

El secretario de Estado estadounidense habló poco después de su reunión con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en un hotel al margen de la Asamblea General de la ONU.

La cita tuvo lugar antes del discurso programado del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ante las Naciones Unidas.

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante una rueda de prensa conjunta en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. (Foto: Drew ANGERER / AFP) / DREW ANGERER Ampliar El presidente de EE. UU., Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante una rueda de prensa conjunta en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. (Foto: Drew ANGERER / AFP) / DREW ANGERER Cerrar

La guerra se mantendrá

Lavrov dijo al Consejo de Seguridad de la ONU que Moscú no pondría fin a su guerra de más de cuatro años contra Ucrania.

“No vamos a hacer una pausa en nuestra operación militar especial”, afirmó Lavrov, que acusó a Europa de querer aprovechar un alto el fuego para “abastecer de armas al régimen de Kiev”.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andriy Sybiga, que habló después de Lavrov, dijo al Consejo de Seguridad que el comentario de su homólogo ruso “lo dijo todo”.

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Rubio también alentó a Moscú y Kiev a alcanzar una tregua en los ataques contra instalaciones de energía. Aunque esto no pone fin a la guerra, podría crear una base para un acuerdo más amplio, señaló.

Los presidentes de Estados Unidos y Rusia han hablado por teléfono en varias ocasiones, pero la última vez que se reunieron fue en 2025.