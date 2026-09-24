Boyacá y MinAmbiente preparan plan de choque para reforestar Santuario de Flora y Fauna de Iguaque

Dos imágenes que muestran el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque antes y ahora.

Villa de Leyva

El alcalde (e) de Villa de Leyva, Nicolás Méndez, anunció que se prepara un plan de choque para la restauración y reforestación de las zonas afectadas por el incendio forestal en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque. La estrategia, propuesta por el Ministerio de Ambiente, contará con acompañamiento técnico para determinar cómo intervenir las áreas quemadas, qué material retirar y qué especies utilizar para recuperar el ecosistema.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, afirmó que el 29 de septiembre se realizará la primera reunión con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona para coordinar cómo se iniciarán estas acciones de reforestación.

Según Parques Nacionales Naturales, el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque tiene un clima frío y húmedo con variaciones según la altitud. Estas diferencias generan tres zonas principales —seca, semihúmeda y húmeda—, y de ellas depende la diversidad de la vegetación y los ecosistemas.

Los paisajes combinan bosques nublados, páramos y matorrales secos. El Santuario alberga nueve especies de frailejón, entre ellas dos en categoría de amenaza, así como árboles valiosos del bosque andino como el roble, el encenillo y el cedro nogal.

Sobresale el frailejón tunjano, exclusivo de la cordillera Oriental y en peligro de extinción. También la orquídea Lepanthes bachue, descubierta en 2023 y presente solo en el Santuario y en Villa de Leyva, nombrada en honor a la diosa muisca Bachué.

En el Santuario de Flora y Fauna Iguaque habitan el venado coliblanco, el tigrillo, el ulamá y más de 170 especies de aves. De estas últimas se destacan la pava andina, el águila paramuna, 19 especies de colibríes, y varias aves endémicas de la cordillera Oriental.

Más allá del número de hectáreas de vegetación destruidas por las llamas, hasta el momento 1.500, aún no se conoce cuántas ni cuáles especies vegetales y animales fueron afectadas.