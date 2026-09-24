UPTC estrena reconocimiento facial para controlar el ingreso a sus instalaciones

Con el reconocimiento facial y tarjetas de proximidad se busca brindar mayor seguridad al ingreso de la UPTC / Foto: UPTC.

Tunja

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) comenzó la implementación de un nuevo sistema de control de acceso que incorpora reconocimiento facial y tarjetas de proximidad para estudiantes, docentes y funcionarios.

Leonardo Bernal Zamora, director de Tecnologías y Sistemas de Información y las Comunicaciones, aseguró que la primera fase comenzó en el segundo semestre de 2026 y busca fortalecer la identificación de quienes ingresan a las instalaciones.

“Esta tecnología está habilitada para permitir que los usuarios tengan una percepción de ingreso seguro a nuestra institución a través de dos líneas de frente: cámaras de reconocimiento facial que permitirán identificar a cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria”, aseguró.

De acuerdo con el funcionario, en la sede Tunja fueron instaladas 10 cámaras con reconocimiento facial y lectura de tarjetas. Los dispositivos están distribuidos en diferentes puntos, entre ellos el edificio de Posgrados, la portería principal, el edificio R y la sede Rosales.

“Actualmente hemos dispuesto para la sede de Tunja 10 cámaras de reconocimiento facial y lectura de tarjetas de aproximación en el edificio de posgrados, cuatro cámaras en la portería principal de nuestro campus y cuatro cámaras adicionales en el ingreso por el edificio R”, añadió.

El sistema también comenzó a utilizarse para el acceso vehicular en la sede Colina, mientras que la universidad contempla ampliar progresivamente esta tecnología a sus diferentes sedes.

“Esta fase de implementación de nuevos sistemas de validación o de reconocimiento inicia en su primera fase uno y dos en Tunja, posteriormente irá migrando a las demás sedes alternas como Duitama y Sogamoso”, expresó.

La UPTC tiene previsto extender posteriormente el sistema a las salas de informática, restaurantes y bibliotecas, con el propósito de incorporar nuevos mecanismos de identificación para el acceso a estos espacios.

“El objetivo final es poder llegar a realizar el cambio total en todas las salas de informática de la universidad, donde el docente podrá llegar y abrir su sala con reconocimiento facial o con carnet digital”, puntualizó Bernal.

Según explicó Bernal Zamora, las siguientes etapas incluirán la renovación de sensores y equipos de control de acceso en otros servicios de la institución.