Ejército incauta más de 9.000 galones de combustible e interviene minas en Boyacá

En operativos de control territorial en Paipa y Santa María, Boyacá, se logró la incautación de 9.050 galones de hidrocarburos / Foto: Prensa Primera Brigada del Ejército.

Tunja

La Primera Brigada del Ejército Nacional reportó varios operativos de control territorial en Boyacá que dejaron como resultado la incautación de 9.050 galones de hidrocarburos y la intervención de ocho unidades de producción minera tipo socavón.

Las acciones se desarrollaron en los municipios de Paipa, Santa María y Tópaga, mediante puestos de control y operaciones coordinadas con la Policía Nacional, autoridades ambientales y otras instituciones.

En Paipa, las tropas inspeccionaron un carrotanque que transportaba 3.300 galones de gasolina, mientras que en Santa María fueron incautados 5.750 galones de diésel que eran movilizados en otro vehículo. Los automotores y el combustible quedaron a disposición de las autoridades competentes.

El comandante de la Primera Brigada, coronel Holman Gerardo Vargas Fonseca, aseguró que los procedimientos hacen parte del Plan de Operaciones Ayacucho Plus.

“Desde la Primera Brigada del Ejército Nacional continuamos desarrollando operaciones militares en el departamento de Boyacá, en el marco del Plan de Operaciones Ayacucho Plus y en coordinación con las diferentes autoridades”, señaló el coronel.

En la vereda San Judas Tadeo, de Tópaga, se adelantó otro procedimiento con participación de unidades militares, Corpoboyacá, la Brigada contra la Minería Ilegal, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Grupo de Carabineros.

Durante la intervención fueron identificadas ocho unidades de producción minera tipo socavón, cuyos procedimientos quedaron en manos de las autoridades competentes para las actuaciones administrativas y legales.

“En el municipio de Tópaga adelantamos una operación articulada con las autoridades ambientales y de seguridad que permitió la intervención de ocho unidades de producción minera tipo socavón”, agregó Vargas.

El oficial señaló que estas acciones buscan fortalecer la presencia institucional en diferentes zonas del departamento y apoyar la protección de los recursos naturales.

“Estas acciones reflejan nuestro compromiso permanente con la seguridad de los boyacenses, el control territorial y la protección de nuestros recursos naturales”, enfatizó.

Los hidrocarburos y los vehículos involucrados fueron dejados a disposición de las autoridades correspondientes para determinar las actuaciones que haya lugar en cada procedimiento.