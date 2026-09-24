Embalse de Teatinos está al 100% y pozos profundos respaldan el agua de Tunja

Embalse de Teatinos que surte de agua a la ciudad de Tunja / Foto Suministrada.

Tunja

El embalse de Teatinos se encuentra actualmente al 100% de su capacidad de almacenamiento, una condición que, sumada a la operación de los pozos profundos, permite mantener una reserva para atender la demanda de agua potable de Tunja durante los próximos meses.

Así lo indicó William Ricardo Hernández, gerente general de Veolia Aguas de Tunja, quien señaló que la combinación de las dos fuentes de abastecimiento ofrece un respaldo ante una eventual disminución de las lluvias.

“Tenemos un embalse que en este momento tiene una capacidad de almacenamiento del 100% y está lleno. Tenemos la fuente de respaldo que son los pozos profundos que nos van a permitir, en la medida que el embalse empiece la disminución del nivel, poder ir compensando ese consumo que se da en la ciudad”, afirmó el funcionario.

Hernández aseguró que, bajo las condiciones actuales, existe tranquilidad frente al abastecimiento de la capital boyacense y descartó, por ahora, la necesidad de implementar medidas de racionamiento.

“Podríamos garantizar en este momento, por lo menos de aquí a abril del otro año, tenemos esa tranquilidad de que no vamos a tener una condición que implique, por lo menos, informar o llegar a un tema de racionamiento en la ciudad”, dijo.

El gerente general de Veolia también se refirió a las solicitudes de agua que podrían realizar municipios cercanos ante eventuales dificultades en sus sistemas de abastecimiento. Explicó que estas peticiones deben seguir un procedimiento definido.

“Los municipios aledaños tienen unas fuentes de abastecimiento también limitadas, son los primeros que empiezan a tener las consecuencias del racionamiento y generalmente acuden a Tunja para prestar ese apoyo”, expresó Hernández.

Sin embargo, aclaró que Veolia Aguas de Tunja no puede decidir directamente qué municipios pueden recibir este respaldo, debido a que la concesión del recurso está en cabeza del municipio de Tunja.

“Nosotros como operadores no podemos decidir a quién apoyamos o a quién no. Si algún municipio necesita algún apoyo, el canal de comunicación inicial debe ser con el municipio de Tunja. Nosotros tenemos que recibir un aval de la Alcaldía Municipal”.

La empresa señaló que continuará monitoreando el comportamiento de las fuentes de abastecimiento y la evolución de las condiciones climáticas para mantener la prestación del servicio en la capital boyacense.