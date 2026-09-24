Incendio en Santuario de Iguaque en Boyacá está controlado en 90%. Este jueves se espera liquidarlo

Chíquiza

Un optimista balance entregó el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya de la atención al incendio forestal que arrasó casi 1.500 hectáreas de vegetación en el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque.

“Fue un buen día para el trabajo de controlar el incendio, hemos llegado a un 90%, tenemos el incendio confinado e iniciamos la etapa de liquidación del incendio. Seis aeronaves que completaron 299 horas de vuelo, más de medio millón de litros de agua que se descargaron para apagar el incendio, 35 horas de vuelo aproximadamente han permitido que se junte al trabajo que se venía desarrollando extraordinario en tierra por hombres y mujeres de Bomberos, Cruz Roja, Ejército, Defensa Civil, policía y muchos voluntarios, personas que vinieron de muchos otros lugares de Colombia, de Parques Nacionales Naturales, que hoy permite que tengamos esta buena noticia para los colombianos”.

Dijo el gobernador que hoy se sumará otro helicóptero para tener en total 7 aeronaves con las cuales se espera poder liquidar las llamas.

También hoy se reanudarán las clases en los municipios de Villa de Leyva y Chiquiza suspendidas desde el lunes por la emergencia. Así mismo desde el Puesto de Mando Unificado se solicitó a las autoridades competentes, especialmente a la Fiscalía General de la Nación, que, una vez iniciado el proceso correspondiente, se avance con celeridad en la investigación para establecer las causas del incendio y determinar las responsabilidades a que haya lugar.