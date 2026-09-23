GENSA busca comprar hasta 24.000 toneladas de carbón para TermoPaipa

GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. (GENSA) abrió una convocatoria para recibir manifestaciones de interés de cara a un futuro proceso de compraventa de carbón térmico destinado a la operación de las unidades I, II y III de la Central Termoeléctrica de Paipa. La empresa busca garantizar el abastecimiento del mineral necesario para mantener el consumo y el stock mínimo de la planta.

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El proceso contempla la entrega de hasta 24.000 toneladas de carbón térmico, con un precio de referencia de 285.000 pesos por tonelada, calculado sobre un mineral de 6.000 kilocalorías por kilogramo. Las entregas serían parciales en TermoPaipa y tendrían un plazo de dos meses a partir de la firma del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2026.

GENSA señala que el abastecimiento de carbón adquiere relevancia ante escenarios como el fenómeno de El Niño, que puede generar sequías y reducir los niveles de los embalses, afectando la generación hidroeléctrica. Entre los posibles participantes están titulares mineros con títulos en explotación y licencia ambiental o plan de manejo ambiental, mineros tradicionales en procesos de legalización o formalización, integrantes de áreas de reserva especial, cooperativas de productores, operadores mineros y comercializadores que acrediten las autorizaciones correspondientes.

La convocatoria establece restricciones para quienes no cumplan las condiciones legales y ambientales, tengan contratos vigentes de suministro o compraventa de carbón con GENSA, presenten más de una oferta, tengan litigios vigentes con la empresa o estén incursos en inhabilidades e incompatibilidades. GENSA estima recursos por 6.840 millones de pesos para el futuro proceso. La recepción de manifestaciones de interés estará abierta hasta las 2:00 de la tarde del 30 de septiembre de 2026, mientras que la socialización del documento de condiciones básicas está prevista para el 25 de septiembre.