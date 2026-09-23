Valor infracción C14 en Colombia 2026, por ingresar a carriles exclusivos: ¿Da inmovilización?
La infracción C14 es una de las más comunes en Colombia. Tome nota y conozca la ley.
Cientos de conductores en Colombia son sancionados por cometer infracciones de tránsito en vías urbanas y carreteras del país. Una de las más comunes es la C14, que multa el “transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente”.
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Según el Código Nacional de Tránsito Terrestre, esta infracción, además de la sanción económica, también hace que el vehículo sea inmovilizado y enviado a patios, lo que significa un costo adicional al de la multa.
Valor de la infracción C14 en Colombia
Para el 2026, el valor de esta multa de tránsito quedó establecida 15 salarios mínimos diarios legales mensuales vigentes, lo que se traduce en 633.200 pesos.
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¿Hay descuento para la infracción C14 en Colombia?
Sí. En la mayor parte de las ciudades del país las secretarías de Tránsito ofrecen descuentos del 50% si se hace un curso pedagógico en los primeros cinco días hábiles tras la imposición de la multa.
En caso de no poder realizar este trámite en los primeros días, del día 6 al 20 tras el parte, le otorgarán el 25% de descuento.
- Con el 50% de descuento pagaría 316.600 pesos.
- Con el 25% de descuento cancelaría 474.900 pesos.
Conozca la tabla completa de infracciones en Colombia para este 2026
¿Cuánto cuesta el servicio de grúa por inmovilización de su vehículo?
|Tipos de vehículos
|Tarifa
|Patinetas con o sin motor
|$70.100
|Motocicletas y similares
|$245.200
|Vehículos livianos
|$268.500
|Vehículos medianos
|$408.600
|Vehículos pesados
|$601.200
¿Qué otras infracciones de tránsito generan la inmovilización del carro?
- B01 Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción.
- B02 Conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida.
- B03 Sin placas, o sin el permiso vigente expedido por autoridad de tránsito.
- B04 Con placas adulteradas.
- B05 Con una sola placa, o sin el permiso vigente expedido por autoridad de tránsito.
- B06 Con placas falsas.
- C14 Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente (pico y placa). Además, el vehículo será inmovilizado.
- C20 Conducir un vehículo de carga en que se transporten materiales de construcción o a granel sin las medidas de protección, higiene y seguridad ordenadas. Además, el vehículo será inmovilizado.
- C35 No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido o cuando el vehículo no se encuentre en adecuadas condiciones técnico-mecánicas o de emisiones contaminantes, aún cuando porte los certificados correspondientes. Además, el vehículo será inmovilizado.
- C36 Transportar carga en contenedores sin los dispositivos especiales de sujeción. El vehículo será inmovilizado.
Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...