Resultados Lotería de Cruz Roja, Huila y MiLoto HOY 22 septiembre de 2026: último sorteo y premios

Logos de la Lotería del Huila, de la Cruz Roja y MiLoto. Fotos: Redes sociales loterías del Huila, Cruz Roja y Baloto / Getty Images

La Lotería de la Cruz Roja lleva más de 60 años apoyando las labores humanitarias de la Cruz Roja en Colombia, siendo una entidad sin ánimo de lucro encargada de explotar, administrar y operar juegos de suerte y azar para este fin. Esta lotería se juega todos los martes a las 10:55 de la noche.

Resultados Lotería de la Cruz Roja HOY 22 de septiembre

Este martes 22 de septiembre de 2026 se jugó la Lotería de la Cruz Roja por un premio mayor de 7.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor es:

No se pierda todos resultados de los demás premios de la Lotería de la Cruz Roja aquí:

Cómo jugar la lotería de la Cruz Roja

Esta lotería tiene una red amplia de distribuidores localizados en 31 departamentos del país, incluyendo Bogotá. El billete tiene un costo de tres fracciones de $18.000 COP a $6.000 COP la fracción.

Sin embargo, puede adquirirlo por medio de cualquier sucursal cercana al lugar en que se encuentre. En el siguiente enlace puede consultar los distribuidores autorizados en cada ciudad: https://lotecruz.org.co/distribuidores/

¿Cuáles son los premios del sorteo de la Cruz Roja?

1 Premio Mayor: $10.000.000.000

$10.000.000.000 1 Seco: $200.000.000

$200.000.000 1 Seco: $100.000.000

$100.000.000 1 Seco: $50.000.000

$50.000.000 2 Secos: $30.000.000

$30.000.000 3 Secos: $20.000.000

$20.000.000 4 Secos: $10.000.000

Resultados Lotería del Huila HOY 22 de septiembre

La Lotería del Huila se juega todos los martes a las 11:00 de la noche, después de la Lotería de la Cruz Roja. Es importante destacar que puede ver esta lotería en transmisión en vivo por el Canal 1 o por Facebook Live en la cuenta oficial.

Este martes 22 de septiembre de 2026 se jugó la Lotería del Huila por un premio mayor de 2.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor es:

No se pierda todos resultados de los demás premios, que suman hasta $9.600 millones, de la Lotería del Huila aquí:

¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Para comercializar la Lotería del Huila se cuenta con una red de distribuidores localizados en casi todos los departamentos del país, contribuyendo a generar empleo en familias que se dedican a esta actividad.

El billete de la Lotería del Huila puede obtenerlo acudiendo a cualquiera de las sucursales y puede encontrar la que le quede más cercana seleccionando su lugar de residencia y conociendo las direcciones en este link: https://loteriadelhuila.com/distribuidores/

La Lotería del Huila fue creada en 1994 bajo el nombre de Empresa de Lotería y Juego de Apuestas Permanentes del departamento del Huila tras la suspensión y liquidación de la Beneficencia del Huila. La empresa tiene como objetivo “generar recursos que se destinarán exclusivamente a los servicios de salud”.

¿Cómo comprar la Lotería del Huila en línea?

Asimismo, también podrá comprar su tiquete en línea siguiendo los pasos a continuación:

Puede ingresar a la página de la lotería: https://juega.loteriadelhuila.com/play

Eligiendo una de las modalidades, entre ellas Lottired.

Regístrese si aún no tiene cuenta o ingrese con sus credenciales.

Seleccione la de su interés con la opción ‘Jugar ahora’.

Acá tendrá dos alternativas de juego: Al azar , es decir que se elegirán números sistemáticamente o escogiendo sus números de la suerte.

, es decir que se elegirán números sistemáticamente o de la suerte. Deberá elegir la cantidad de fracciones, su número y listo. Realizar el pago a través de PSE y esperar el resultado millonario.

Resultados de MiLoto hoy 22 de septiembre

El MiLoto se juega todos los lunes, martes, jueves y viernes a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del Canal 1 o en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live.

Este 22 de septiembre de 2026 se jugó el acumulado de Miloto Conozca a continuación los resultados:

Resultados de Miloto:

Vea los resultados de Miloto aquí:

¿Cómo se juega el MiLoto?

Los colombianos siguen siendo amantes de los juegos de azar como es el caso de la lotería y el baloto, es por eso que se creó una nueva dinámica de juego llamada ‘MiLoto’ la cual se puede jugar en línea de forma rápida y sencilla por un costo de solo $4.000 por apuesta.

Los ganadores de MiLoto podrían llevarse un acumulado inicial de $120 millones que va aumentando constantemente si no hay un ganador en el sorteo.

Siga el paso a paso para jugar MiLoto en línea

Ingrese aquí

Regístrese e inicie sesión con sus credenciales

Una vez ingrese a la plataforma, deberá elegir si quiere seleccionar sus números de la suerte de forma manual, eligiendo sus números favoritos o Automáticamente, lo que hará que el sistema arroje los números aleatoriamente.

eligiendo sus números favoritos lo que hará que el sistema arroje los números aleatoriamente. Si eligió la forma manual deberá seleccionar 5 números del 1 al 39 sin repetición.

Realizar el pago de la apuesta y listo, deberá esperar los resultados.

Recuerde que este tipo de juego también puede hacerlo directamente en los puntos autorizados en los distintos departamentos. Conozca aquí las sedes.

¿Cuáles son los premios de MiLoto?

Según Coljuegos, el porcentaje del nivel de ventas que se distribuye entre ganadores de la siguiente manera.

Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden

5 aciertos en cualquier orden Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden

4 aciertos en cualquier orden Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden

3 aciertos en cualquier orden Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Además, hay otro método de ganancia que incluso, incrementa el valor del premio.

Roll Down

Se trata de Roll Down. De acuerdo con lo explicado por Coljuegos, en el plan de premios de Miloto se incorpora esta nueva figura que permite asignar recursos destinados a acrecentar el valor del premio acumulado a modalidades de aciertos menores, siempre y cuando no exista ganador del acumulado del primer premio en el sorteo correspondiente.

Siendo así, se hará un incremento del valor del premio de las modalidades correspondientes al segundo y tercer premio (4 y 3 aciertos respectivamente).