¿Que significa la señal de tránsito con dos carros y un prohibido? Ojo, hay multa por omitirla

En Colombia, así como en muchos otros países del mundo, la señales de tránsito permiten reglamentar el orden y el comportamiento de las personas en las vías del país; incluso, hacer caso omiso de algunas puede acarrear multas.

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Estas multas, en Colombia, se rigen bajo el Código Nacional de Tránsito que, aunque el presidente Abelardo de la Espriella ordenó recientemente a la ministra de Transporte, renovarlo, se sigue basando con el creado desde el 2002.

Por eso, en Caracol Radio le contamos todos los detalles.

¿Qué significa la señal de tránsito con dos carros y un prohibido encima?

Pues bien, esta señal hace parte de uno de los grupos macro de señales de tránsito que hay en el país, las señales reglamentarias.

Estas señales se diferencian de las demás porque son las que tienen “figuras de fondo blanco, símbolos negros y bordes rojos. Su función es indicar restricciones, límites y/o prohibiciones en la zona donde se encuentran ubicadas”, según menciona el CDA Previ en su página web.

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El mismo CDA subrayó que la característica principal de estas señales es que “ tienen que cumplirse obligatoriamente . En caso de no ser respetadas, el conductor puede ser sancionado con algún tipo de multa”.

Así las cosas, la señal que tiene dos carros detrás de una señal de prohibido significa que en ese tramo de carretera está prohibido adelantar.

¿De cuánto es la multa por omitir la orden de esta señal de tránsito en las carreteras?

Pues bien, según las tablas de autoliquidación para este 2026, la infracción que se cometería en el caso de hacer caso omiso a esta señal de tránsito reglamentaria, está clasificada de tipo D.

Esta multa, puntualmente, es la D.06: “Adelantar a otro vehículo en berma, túnel, puente, curva, pasos a nivel y cruces no regulados o al aproximarse a la cima de una cuesta o donde la señal de tránsito correspondiente lo indique .

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Ahora, la multa, a la fecha, se encuentra regida por:

“Código Nacional de Tránsito Terrestre, Ley 769 de 2002, modificado por la Ley 1383 del 16 de marzo de 2010 y Ley 1696 de diciembre de 2013 y Resolución No. 3488 del 31 de diciembre de 2025, por la cual se actualiza la codificación de las infracciones de tránsito Ley 1955 de 25 de mayo 2019, decreto 1094 de 2020 y resolución 1264 de 2022 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)”.

Allí se explica que adelantar en un lugar en donde no se puede hacer, conlleva una multa con el costo de, a 2026, $1.266.101.

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