Shakira sorprende en Madrid con ES LATINA: música y talento iberoamericano se toman la ciudad
El proyecto que acompaña la residencia de la artista colombiana reunió a cerca de 20 músicos de diferentes estilos y generaciones durante su primer fin de semana.
El primer fin de semana de ES LATINA en Madrid estuvo marcado por los tres primeros conciertos de Shakira como parte de su residencia Las Mujeres Ya No Lloran, además de una programación musical que reunió a cerca de una veintena de artistas iberoamericanos.
El proyecto busca convertirse en un punto de encuentro para el talento de Iberoamérica, con propuestas que van desde la música hasta disciplinas como la gastronomía, el diseño y la creatividad.
En el apartado musical, ES LATINA presentó artistas de diferentes generaciones, estilos y países. Santos Bravos, Lia Kali, MARO y Faenna estuvieron entre los nombres que hicieron parte de esta primera programación.
La propuesta también incluyó sonidos electrónicos y alternativos, con artistas como Rebequita y Linapary, además de proyectos como La Cucaracha, Color y Calamidades Lola.
La programación recorrió géneros como electrónica, folclore, pop y rap, sin limitarse a fronteras geográficas ni a un único estilo musical. Uno de los enfoques destacados del proyecto es, además, dar especial visibilidad a las artistas femeninas.
El concepto de ES LATINA está relacionado con el universo musical de Shakira. Durante sus primeros conciertos en Madrid, la artista ha recorrido diferentes sonidos, desde la cultura popular y el folclore hasta el pop, la música urbana, la electrónica y el rock.
A esto se suma la presencia de artistas como Jedet, Chanel y Vicco, quienes han acompañado a Shakira sobre el escenario durante esta residencia.
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Con este primer fin de semana, ES LATINA establece la línea de una programación que continuará en Madrid. El segundo fin de semana llegará con nuevos artistas y más sorpresas para los seguidores del proyecto y de la cantante colombiana.