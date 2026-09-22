Shakira sorprende en Madrid con ES LATINA: música y talento iberoamericano se toman la ciudad

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 18: The singer Shakira performs during the first concert of her residency in Spain, at the Shakira Stadium within the Iberdrola Music complex, on 18 September, 2026 in Madrid, Spain. Shakira returns to Spain after eight years for a historic 12-concert residency in Madrid, the sole European stop on her ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’. (Photo By Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images) / Europa Press News

El primer fin de semana de ES LATINA en Madrid estuvo marcado por los tres primeros conciertos de Shakira como parte de su residencia Las Mujeres Ya No Lloran, además de una programación musical que reunió a cerca de una veintena de artistas iberoamericanos.

El proyecto busca convertirse en un punto de encuentro para el talento de Iberoamérica, con propuestas que van desde la música hasta disciplinas como la gastronomía, el diseño y la creatividad.

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 18: Singer Shakira performs onstage on the Opening night of her 12 date European residency at Shakira stadium during "La Mujeres Ya No Lloran" World Tour at Estadio Shakira on September 18, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Nicolas Gerardin/Getty Images / ABA via Getty Images) / Nicolas Gerardin Ampliar MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 18: Singer Shakira performs onstage on the Opening night of her 12 date European residency at Shakira stadium during "La Mujeres Ya No Lloran" World Tour at Estadio Shakira on September 18, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Nicolas Gerardin/Getty Images / ABA via Getty Images) / Nicolas Gerardin Cerrar

En el apartado musical, ES LATINA presentó artistas de diferentes generaciones, estilos y países. Santos Bravos, Lia Kali, MARO y Faenna estuvieron entre los nombres que hicieron parte de esta primera programación.

La propuesta también incluyó sonidos electrónicos y alternativos, con artistas como Rebequita y Linapary, además de proyectos como La Cucaracha, Color y Calamidades Lola.

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 18: The singer Shakira performs during the first concert of her residency in Spain, at the Shakira Stadium within the Iberdrola Music complex, on 18 September, 2026 in Madrid, Spain. Shakira returns to Spain after eight years with a historic 12-concert residency in Madrid, the sole European stop on her ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’. (Photo By Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images) / Europa Press News Ampliar MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 18: The singer Shakira performs during the first concert of her residency in Spain, at the Shakira Stadium within the Iberdrola Music complex, on 18 September, 2026 in Madrid, Spain. Shakira returns to Spain after eight years with a historic 12-concert residency in Madrid, the sole European stop on her ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’. (Photo By Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images) / Europa Press News Cerrar

La programación recorrió géneros como electrónica, folclore, pop y rap, sin limitarse a fronteras geográficas ni a un único estilo musical. Uno de los enfoques destacados del proyecto es, además, dar especial visibilidad a las artistas femeninas.

El concepto de ES LATINA está relacionado con el universo musical de Shakira. Durante sus primeros conciertos en Madrid, la artista ha recorrido diferentes sonidos, desde la cultura popular y el folclore hasta el pop, la música urbana, la electrónica y el rock.

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 18: Singer Shakira performs onstage on the Opening night of her 12 date European residency at Shakira stadium during "La Mujeres Ya No Lloran" World Tour at Estadio Shakira on September 18, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Nicolas Gerardin/Getty Images / ABA via Getty Images) / Nicolas Gerardin Ampliar MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 18: Singer Shakira performs onstage on the Opening night of her 12 date European residency at Shakira stadium during "La Mujeres Ya No Lloran" World Tour at Estadio Shakira on September 18, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Nicolas Gerardin/Getty Images / ABA via Getty Images) / Nicolas Gerardin Cerrar

A esto se suma la presencia de artistas como Jedet, Chanel y Vicco, quienes han acompañado a Shakira sobre el escenario durante esta residencia.

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Con este primer fin de semana, ES LATINA establece la línea de una programación que continuará en Madrid. El segundo fin de semana llegará con nuevos artistas y más sorpresas para los seguidores del proyecto y de la cantante colombiana.