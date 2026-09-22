Taylor Swift anunció su nuevo sencillo titulado “Patient Zero”: ¿Cuándo saldrá?

La cantautora estadounidense Taylor Swift anunció este martes su nuevo sencillo titulado “Patient Zero”.

¿Cómo hizo el anuncio?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Swift escribió:

Lea también: El cantante Lionel Richie fue hospitalizado de nuevo y sometido a un procedimiento cardíaco

“He estado esperando con impaciencia para contarles que mi nuevo sencillo, “Patient Zero”, saldrá el 25 de septiembre (!!!!!!!!!!!!) y ya está disponible para reserva en mi sitio web durante 24 horas".

El título del sencillo se anticipó mediante pistas que incluían el cambio de la letra “O” por el número “0″ en tres lugares de la descripción de su biografía de Instagram.

¿Cuándo fue la última aparición de Swift?

Swift participó en un “sketch” pregrabado de “La ley y el orden: SVu” para la ceremonia de los Emmy, en el que apareció junto a su gata, Olivia Benson, y a la persona que inspiró el nombre de la mascota: la presentadora de los premios, Mariska Hargitay.

Le puede interesar: Se reveló la causa de muerte de la actriz de la serie “Heroes”, Hayden Panettiere. ¿De qué murió?

En el “sketch”, Hargitay comentó: “Para resolver un caso “Swiftie”, hay que pensar como un “Swiftie”, porque ellos creen que todo es una pista sobre lo que ella hará a continuación".

MTV VMA Artist Director Honors

Este lunes se reveló que Swift recibirá el primer “Artist Director Honors” en los MTV Video Music Awards 2026, que harán el próximo domingo 27 de septiembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles, California.