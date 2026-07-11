¿Qué significa señal de tránsito SR-44? Es espaciamiento obligatorio y da multa infringirla

Cuando se transita por el territorio nacional, los ciudadanos tienen la oportunidad de ver en calles, avenidas y carreteras diferentes señales de tránsito, es decir, una serie de indicaciones que son de obligatorio cumplimiento por los conductores, pasajeros y peatones; sin embargo, en caso de no hacerlo, las autoridades podrán interponer los comparendos necesarios por las infracciones cometidas.

Dicho esto, las señales que se encuentran en las vías del país son clasificadas en reglamentarias, preventivas, informativas y transitorias, cada una cumpliendo la finalidad de dar información a los diferentes actores viales para que transiten siguiendo las precauciones necesarias. Teniendo esto claro, a continuación le compartimos el significado de estas, de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito:

Señales reglamentarias: tienen por objeto indicar a los usuarios de las vías las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso.

tienen por objeto indicar a los usuarios de las vías las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso. Señales preventivas: se emplean para advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la naturaleza de este.

se emplean para advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la naturaleza de este. Señales informativas: usadas para identificar las vías y guiar al usuario, proporcionándole la información que pueda necesitar.

usadas para identificar las vías y guiar al usuario, proporcionándole la información que pueda necesitar. Señales transitorias: pueden ser reglamentarias, preventivas o informativas y serán color naranja. Modifican transitoriamente el régimen normal de utilización de la vía.

Lea también: Reforma laboral: qué dice sobre la cotización por tiempo parcial y el pago de seguridad social

¿Qué significa señal de tránsito SR-44?

La señal de tránsito blanca con círculo rojo, con dos vehículos y una flecha entre ellos hace parte de las señales categorizadas como reglamentarias (o reguladoras), aquellas que exponen las limitaciones, prohibiciones o restricciones en las vías. Estas señales en Colombia se dividen en 5 subgrupos:

De obligación.

De prohibición: por clase vehículo y de maniobras y giros.

De restricción.

De prioridad.

De autorización.

Estas señales con características por su forma redonda, fondo blanco, símbolos de color negro y un borde rojo.

En el caso de la señal blanca con borde rojo, dos vehículos y una flecha entre ellos esta es denominada la SR-44, y se encarga de advertir sobre la necesidad de mantener una distancia mínima entre vehículos para prevenir colisiones, especialmente en tramos donde el tráfico es denso o la visión está limitada.

¿Cuál es la multa por no acatar una señal de tránsito?

De acuerdo con el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, los actores viales que no respeten esta señal de tránsito serán sancionados con una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (smldv), es decir, para 2026 sería de unos $633.200 pesos por tratarse de una infracción categoría C.

Más información: Fotomultas en Bogotá: Ojo, estas son las vías donde más comparendos se generan

Otras señales poco conocidas pero importantes

En las carreteras colombianas existen otras señales reglamentarias que, a pesar de no ser tan frecuentes, tienen un impacto significativo en la seguridad vial:

SR-33: Ancho máximo permitido Esta señal informa sobre las restricciones de ancho para los vehículos que transitan por una determinada vía. Es fundamental para evitar accidentes en caminos estrechos o puentes.

Esta señal informa sobre las restricciones de ancho para los vehículos que transitan por una determinada vía. Es fundamental para evitar accidentes en caminos estrechos o puentes. SR-35: Circulación con luces bajas Indica que es obligatorio mantener las luces bajas encendidas, especialmente en zonas de poca visibilidad como túneles o durante condiciones climáticas adversas.

El desconocimiento de las señales de tránsito puede tener consecuencias graves, desde sanciones económicas hasta accidentes que ponen en riesgo la vida de los conductores y peatones. Por esta razón, las autoridades de tránsito hacen un llamado constante a los usuarios de las vías para que se familiaricen con todas las señales reglamentarias, incluyendo aquellas menos comunes.

Escuchar Caracol Radio en vivo: