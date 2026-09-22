El cantante Lionel Richie fue hospitalizado de nuevo y sometido a un procedimiento cardíaco

El cantante, compositor, músico, productor discográfico y personalidad televisiva estadounidense Lionel Richie ha sido hospitalizado esta semana y se ha sometido a un procedimiento para tratar la fibrilación auricular, según informó su representante.

¿A qué procedimiento se sometió Lionel Richie?

“Lionel se sometió a un procedimiento habitual para la fibrilación auricular (FA)”, declaró el representante de Richie en un comunicado.

“El médico dijo que todo salió a la perfección... Lionel se encuentra muy bien, pero se tomará un tiempo de descanso y volverá pronto a los escenarios”, agregó.

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Se informó que el procedimiento se llevó a cabo sin carácter de urgencia.

¿Qué próximas presentaciones de la gira canceló

Se han cancelado las tres próximas fechas de la gira que Richie realiza con Earth, Wind & Fire.

Dichas fechas estaban programadas para el sábado por la noche en San Francisco, el 30 de septiembre en Chicago y el 2 de octubre en Columbus, Ohio.

¿Qué otros percances de salud ha tenido?

La salud de Richie ha sido noticia últimamente debido a la cancelación de algunas fechas y a varias hospitalizaciones.

El 24 de junio, durante la primera noche de la gira conjunta con EWF, el cantante interrumpió prematuramente su actuación en Minneapolis tras mencionar que se sentía mareado; posteriormente canceló dos fechas, pero regresó al escenario para la parada de la gira el 30 de junio y pidió al público que no se preocupara.

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El 4 de julio, Richie compartió con orgullo el recibimiento que tuvo en los conciertos de Pittsburgh y Detroit tras reincorporarse a la gira, y escribió: “Gracias por cada mensaje, cada palabra amable y todo su cariño. Me encuentro bien y les estoy muy agradecido a todos”.

El 29 de agosto, tras una actuación en San Luis, ingresó en un hospital “por precaución” y se sometió a pruebas cardíacas.

Posteriormente, el 2 de septiembre, la publicación informó que había recibido el alta y había regresado a Los Ángeles.