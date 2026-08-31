Nuevo Código Nacional de Tránsito: Así se cobrarían las multas proporcionales a capacidad económica

Darío Hidalgo, experto en movilidad sostenible y profesor de transporte de la Universidad Javeriana, pasó por los micrófonos de Dos Puntos de Caracol Radio para hablar sobre la posible reforma integral al Código Nacional de Tránsito del país.

Según dijo Hidalgo, el objetivo de esta modificación del código estaría enfocado en la protección de la vida y la seguridad vial.

“Es triste dar la indicación, pero este año 2026 tendremos cerca de 10.000 personas que fallecen en siniestros viales y todos esos siniestros son evitables”, dijo, destacando que precisamente la reforma no debe perder ese norte, que si bien hay que también proteger a los propietarios de vehículos de cobros, y ese tipo de cosas, la seguridad vial siempre debe estar primero.

¿Cómo funcionarían las multas proporcionales a la capacidad económica?

De acuerdo con lo que mencionó Hidalgo, este cobro de multas proporcionales, podría asociarse al vehículo que se conduce de acuerdo con el registro.

“Ese registro existe y lo tiene el Ministerio de Transporte, los valores de los vehículos, porque es el Ministerio de Transporte el que expide la tabla para cobro de impuestos y se puede sacar directamente de la tabla”, dijo.

Es decir que quien tenga un carro más económico podría estar pagando menos de multa que quien tenga uno más costoso.

Asimismo, señaló que también podría asociarse a los conductores que están inscritos en el SISBÉN.

“Tiene cierto sentido de justicia social, no es lo mismo una multa para quien tiene un carrito que trabaja con él, que es su fuente de ingreso a que un vehículo de alta gama de una persona de altos ingresos que las multas pues pueden no importarle, mientras a la otra persona le afectan completamente su flujo de caja de vida”, subrayó.

¿Es hora de pensar en restricciones para las motos?

“Este tema genera mucho debate, las motos son muy convenientes, generan acceso a población de ingresos medios y bajos, herramientas de trabajo, son muy baratas, pero tienen muchas gabelas que el resto de vehículos no tienen, incluso hace poco el congreso eliminó restricciones que tenían como la inmovilización en caso del paso de semáforo en rojo y otras infracciones”, dijo, agregando que será un debate bastante difícil.