¿Dormiría en cuartos separados con su pareja? Así es el sleep divorce | Ana, sin límites

Ana Vargas, reconocida periodista de Caracol Radio, estrena ‘Ana, sin Límites’, un espacio para hablar de temas de la vida cotidiana, pero sin tapujos. Para este primer capítulo, estuvo acompañada de Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W, hablando del ‘sleep divorce’ y su efecto en las relaciones de pareja.

¿Qué es el ‘sleep divorce’?

Ana explicó que esta es una práctica que se está poniendo de moda en el mundo y es que las parejas duerman en habitaciones separadas. ¿Puede esto mejorar la calidad del sueño en las personas?, ¿lo implementaría en su relación?

Vea el capítulo completo de ‘Ana, sin límites’ aquí: