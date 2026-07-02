Exsecretariado de las Farc aseguró que cumplirá sanciones de la JEP y que revisará el fallo judicial

Los comparecientes del exsecretariado de las extintas Farc ratificaron su voluntad de cumplir las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz, que tienen que ver con el desminado humanitario, la construcción de monumentos de memoria histórica, entre otros trabajos de reparación a las víctimas de secuestro durante el conflicto armado.

En un comunicado, los excombatientes aseguraron que “seguirán aportando a la verdad, a la reparación y a la consolidación de una paz estable y duradera”.

Sin embargo, informaron que harán un proceso de revisión del fallo judicial junto con su equipo de defensa y que, en los próximos días, se pronunciarán ampliamente.

También recalcaron que la sentencia “constituye una prueba tangible de que el modelo de justicia transicional pactado funciona, avanza, produce resultados concretos y mantiene en el centro a las víctimas”.

La JEP confirmó la sentencia condenatoria contra el exsecretariado de las Farc por secuestros

La JEP confirmó, en segunda y última instancia, la sentencia condenatoria contra el exsecretariado de las Farc por el caso 01 de secuestro, tras resolver las apelaciones presentadas.

La sentencia incorpora como anexo principal un cronograma territorializado de las sanciones propias.

“Para garantizar la efectividad de las sanciones que impone la JEP a los máximos responsables en este caso, y con el fin de evitar la indeterminación de las mismas, se incorpora la sentencia como principal anexo el cronograma territorializado de las sanciones propias con el listado de proyectos, las actividades a realizar y los respectivos cronogramas y horarios de dedicación a las tareas, obras y actividades de restauración, cubriendo todo el período de la sanción”, explicó el presidente de la Sección de Apelación, Eduardo Cifuentes.

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