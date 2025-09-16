‘Timochenko’ y 6 exFarc que serán sentenciados HOY por la JEP: Quiénes son y qué delitos aceptaron

Bogotá

Siete exintegrantes del último secretariado de las extintas Farc que aceptaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz su responsabilidad en 21.000 casos de secuestros entre 1993 y 2016 y también responsabilidad por no haber impedido los abusos cometidos contra los secuestrados, como desapariciones forzadas, homicidios, torturas, tratos crueles e inhumanos, desplazamientos forzados y violencia sexual, conocerán el monto de su sentencia por parte de la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz de la JEP.

¿Quiénes son los siete exfarc que serán sentenciados por la JEP?

Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como ‘Timochenko’: Ingresó a las Farc en 1976. Fue el último comandante de la guerrilla. También fue coordinador del Bloque Magdalena Medio, que operó en Santander y algunas regiones de Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Boyacá y Cesar. Lideró el proceso de paz que culminó en su reincorporación a la vida civil en 2016.

Ingresó a las Farc en 1976. Fue el último comandante de la guerrilla. También fue coordinador del Bloque Magdalena Medio, que operó en Santander y algunas regiones de Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Boyacá y Cesar. Lideró el proceso de paz que culminó en su reincorporación a la vida civil en 2016. Pablo Catatumbo Torres Victoria: Ingresó a las Farc en 1972. Fue miembro titular del secretariado en 2011 y asumió la dirección del Comando Conjunto Central, que operó en Tolima, Quindío y norte de Huila; y del Bloque Occidental, en Cauca, Valle del Cauca, Nariño y sur de Chocó. En 2012 representó a las Farc-EP en el proceso de paz.

Ingresó a las Farc en 1972. Fue miembro titular del secretariado en 2011 y asumió la dirección del Comando Conjunto Central, que operó en Tolima, Quindío y norte de Huila; y del Bloque Occidental, en Cauca, Valle del Cauca, Nariño y sur de Chocó. En 2012 representó a las Farc-EP en el proceso de paz. Pastor Lisandro Alape Lascarro: En 1979 ingresó a las Farc. Desde 1993 fue comandante del Bloque Magdalena Medio junto con Rodrigo Londoño. En paralelo, a partir del 2012, fue coordinador del Bloque Noroccidental, que operó en Antioquia, norte de Chocó, el sur de Córdoba, Caldas y Risaralda. En 2014 ingresó a la comisión de diálogos de paz.

En 1979 ingresó a las Farc. Desde 1993 fue comandante del Bloque Magdalena Medio junto con Rodrigo Londoño. En paralelo, a partir del 2012, fue coordinador del Bloque Noroccidental, que operó en Antioquia, norte de Chocó, el sur de Córdoba, Caldas y Risaralda. En 2014 ingresó a la comisión de diálogos de paz. Milton de Jesús Toncel Redondo, conocido como ‘Joaquín Gómez’: Ingresó a las Farc en el año 1984. Entre 1993 y 2016 comandó el Bloque Sur, que operó en Caquetá, Putumayo, Amazonas, y algunas zonas de Huila y Nariño. Desde 2003 fue suplente del secretariado de las Farc, y desde 2008, miembro en propiedad. En 2014 fue negociador de paz de las Farc con el Gobierno.

Ingresó a las Farc en el año 1984. Entre 1993 y 2016 comandó el Bloque Sur, que operó en Caquetá, Putumayo, Amazonas, y algunas zonas de Huila y Nariño. Desde 2003 fue suplente del secretariado de las Farc, y desde 2008, miembro en propiedad. En 2014 fue negociador de paz de las Farc con el Gobierno. Jaime Alberto Parra, conocido como ‘El médico’: Ingresó a las Farc en 1978, cuando estudiaba medicina. En 1986 ayudó a conformar redes urbanas en Bogotá, y también conformó comisiones de salud y la supervisión del hospital del Bloque Oriental, que comandó desde 2010 y operó en Arauca, Bogotá, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada. En el 2003 fue nombrado suplente del secretariado de las Farc y en 2008, miembro titular. En 2016 firmó el Acuerdo Final de Paz con el Gobierno colombiano.

Ingresó a las Farc en 1978, cuando estudiaba medicina. En 1986 ayudó a conformar redes urbanas en Bogotá, y también conformó comisiones de salud y la supervisión del hospital del Bloque Oriental, que comandó desde 2010 y operó en Arauca, Bogotá, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada. En el 2003 fue nombrado suplente del secretariado de las Farc y en 2008, miembro titular. En 2016 firmó el Acuerdo Final de Paz con el Gobierno colombiano. Julián Gallo Cubillos, conocido como ‘Carlos Antonio Lozada’: Ingresó a las Farc en el año 1978. Desde 1984 organizó redes urbanas en Bogotá, reclutando estudiantes y coordinando ataques militares. En 2010 fue nombrado suplente del secretariado y segundo al mando del Bloque Oriental. En 2011 fue nombrado miembro titular del secretariado, y desde 2014 fue parte del equipo negociador de las Farc.

Ingresó a las Farc en el año 1978. Desde 1984 organizó redes urbanas en Bogotá, reclutando estudiantes y coordinando ataques militares. En 2010 fue nombrado suplente del secretariado y segundo al mando del Bloque Oriental. En 2011 fue nombrado miembro titular del secretariado, y desde 2014 fue parte del equipo negociador de las Farc. Rodrigo Granda Escobar, conocido como ‘Ricardo Téllez’ o el ‘Canciller de las Farc: Ingresó a la guerrilla en 1987. Hizo parte de la Comisión Internacional de la guerrilla. Desde 2004 fue integrante del Estado Mayor del Bloque Caribe, que operó en Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y en la ciudad de Barranquilla. Ese mismo año fue capturado. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez lo dejó salir de la cárcel en 2007 esperando la liberación de Ingrid Betancourt. Pero eso no pasó y Granda regresó a la guerrilla. En 2011 fue nombrado suplente del secretariado y en 2012 fue negociador del proceso de paz.

Estos exFarc enfrentaron un juicio que los llevará a una sanción propia que incluye sentencia entre 5 y ocho años que no implica cárcel. Sin embargo, si llegan a incumplir su sentencia, se exponen a ser expulsados y sus procesos regresan a la justicia ordinaria y allí pagarán sus condenas completas.

La Jurisdicción Especial para la Paz espera concluir esta fase de investigación del macro-caso 01 de secuestros en el año 2026.