Atacan con explosivos drones y ráfagas de fusil a comitiva de Fiscalía en Cauca: Estas son las fotos

Ataque armado contra comisión de la Fiscalía. Foto: Suministrada a Caracol Radio.

Justicia

Comitiva de la Fiscalía General de la Nación fue atacada con explosivos, drones y ráfagas de fusil en zona rural del municipio de Timba (Cauca). La estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc estaría detrás del hecho.

Según se conoció, el atentado ocurrió mientras una comisión integrada por fiscales e investigadores de las Direcciones Especializadas contra las Organizaciones Criminales y contra el Narcotráfico adelantaba una diligencia relacionada con una de las fuentes de financiación ilegal de las disidencias de las Farc.

En dicha comisión también se encontraban servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), unidades del Ejército Nacional y funcionarios de Ecopetrol.

“Al llegar al lugar indicado, la comitiva fue atacada con explosivos, drones y ráfagas de fusil por parte de presuntos integrantes de la estructura Jaime Martínez”, informó la Fiscalía.

Lea además: Secuestrados de Fiscalía en poder del ELN piden al presidente de La Espriella ayudar a su liberación

Caracol Radio conoció en primicia las imágenes del ataque armado

Ataque armado contra comitiva de la Fiscalía: Foto suministrada a Caracol Radio Ampliar Ataque armado contra comitiva de la Fiscalía: Foto suministrada a Caracol Radio Cerrar

Ataque armado contra comisión de la Fiscalía en Cauca: Foto suministrada a Caracol Radio. Ampliar Ataque armado contra comisión de la Fiscalía en Cauca: Foto suministrada a Caracol Radio. Cerrar

Foto: Suministrada a Caracol Radio Ampliar Foto: Suministrada a Caracol Radio Cerrar

Foto: Suministrada a Caracol Radio. Ampliar Foto: Suministrada a Caracol Radio. Cerrar

Lea también: De La Espriella ordena traslado de 76 criminales ‘Los Pachenca‘ a cárceles de máxima seguridad

Tras el ataque armado la comitiva decidió retirarse.

“Ante la intensidad de la agresión y las afectaciones a uno de los vehículos del CTI, que fue impactado, los servidores judiciales debieron retirarse; mientras que las tropas del Ejército Nacional que respaldaban el procedimiento se quedaron para enfrentar al grupo armado”, señaló la Fiscalía.

Pese al ataque la investigación de la Fiscalía General de la Nación no se detendrá.

“La Fiscalía continuará con las actividades investigativas y reorientará esfuerzos, en articulación de las fuerzas militares, para concretar el objetivo definido en este caso”, señaló.