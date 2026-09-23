Juez envió a prisión a hombre que habría golpeado y amenazado a su empleadora en Bogotá

Hombre que habría golpeado a una mujer en una pastelería de Usaquén, fue enviado a prisión. Foto: Fiscalía.

Justicia

Un juez de Control de Garantías envió a prisión a Racifo Jesús Acosta Lizardo, quien, de acuerdo con los videos de las cámaras de seguridad recopilados por la Fiscalía General de la Nación, habría agredido física y psicológicamente a su empleadora al interior de una pastelería, en la localidad de Usaquén, en Bogotá.

“Los hechos ocurrieron la noche del pasado jueves 23 de julio, cuando el procesado habría reclamado el pago anticipado de su salario. Ante la negativa de la mujer, presuntamente la golpeó hasta hacerla caer y luego la llevó a una zona menos visible del establecimiento, donde continuó atacándola y la amenazó”, detalló la Fiscalía.

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Los gritos de auxilio de la mujer alertaron a las personas que se encontraban en cercanías del lugar y acudieron para brindarle apoyo.

Tras lo ocurrido, la víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde recibió atención médica.

Por estos hechos, la Fiscalía solicitó una orden de captura contra Acosta Lizardo, que fue materializada el 21 de septiembre en vía pública de Bogotá.

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Posteriormente, un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó el delito de homicidio en grado de tentativa. El procesado no aceptó el cargo.

Ante la gravedad de los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía, el juez de Control de Garantías decidió imponerle una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.