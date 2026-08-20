Unidad de Búsqueda llegará a 27 municipios del Huila para avanzar en casos de desaparecidos

Neiva

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas puso en marcha la Ruta Buscadora, una estrategia itinerante que busca acercar sus servicios a los territorios. La jornada comenzó el pasado 27 de julio en Florencia y llegará próximamente a 27 municipios del Huila, donde se atenderán casos y solicitudes de búsqueda.

Entre los municipios priorizados se encuentran Algeciras, Baraya, Campoalegre, Colombia, Garzón, Gigante, Guadalupe, Hobo, Íquira, La Argentina, La Plata, Nátaga, Paicol, Palermo, Pital, Rivera, Saladoblanco, San Agustín, Santa María, Suaza, Tarqui, Tello, Teruel, Tesalia y Yaguará. La entidad también anunció una intervención en el cementerio de Aipe, donde existe un universo preliminar de 19 cuerpos por establecer plenamente.

Leonardo Morales de la Unidad de Búsqueda Desaparecidos, expreso que “en el municipio de Colombia ya se realizó una intervención en el cementerio, que permitió recuperar dos cuerpos, mientras continúan las labores de documentación de personas no identificadas y de cuerpos identificados no reclamados. En Pitalito, la Unidad recuperó 13 cuerpos en el camposanto San Antonio de Padua”.

En el Huila existen 1.733 personas reportadas como desaparecidas y 616 solicitudes de búsqueda. Además, se adelanta la estrategia de búsqueda a la inversa, con seis casos vigentes de personas plenamente identificadas cuyos familiares aún deben ser ubicados para avanzar hacia una entrega digna.

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