China desplazó a EE.UU. como principal socio de Colombia en importaciones durante Gobierno Petro

Durante el cuatrienio Petro, las exportaciones colombianas crecieron aproximadamente un 157% y las importaciones 185%, ampliando el déficit comercial del país. (Foto: Caracol Radio / Getty )

Colombia vivió una expansión acelerada del comercio exterior durante el cuatrienio del presidente Gustavo Petro. Este impulso estuvo mediado por la recuperación pospandemia y la depreciación del peso frente al dólar en los primeros años de gobierno.

En porcentajes, solo en los primeros tres años las exportaciones crecieron un 157% y las importaciones un 185%. Estos datos demuestran el déficit comercial que vive el país a nivel estructural.

Así varió el comercio en Colombia durante el gobierno Petro:

Los datos clave

Las cifras de los últimos 4 años demuestran que Colombia importa más de lo que exporta, con una brecha que en 2025 superó los US$19.900 millones.

Las exportaciones pasaron de un total de US$19.272,6 millones en el tramo de 2022 (septiembre-diciembre) a US$45.912 millones en 2023, US$48.147 millones en 2024 y US$49.557 millones en 2025, con los dos primeros meses de 2026 sumando ya US$8.280 millones.

Las importaciones siguieron una trayectoria similar pero de mucho mayor alcance: de US$24.337,8 millones en el período de 2022 a US$61.543 millones en 2023, US$64.212 millones en 2024, US$69.457 millones en 2025 y US$11.700 millones en los primeros dos meses de 2026.

Apertura a China

El dato clave a nivel comercial en los cuatro años del gobierno Petro es el cambio en el origen de las importaciones. Al comienzo del mandato, Estados Unidos y China estaban ‘empatados’ como principales proveedores de Colombia, con cerca del 25,7% y 19% de participación, respectivamente.

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Hacia el cierre de 2025, China lidera con 27,5% de las importaciones colombianas, mientras Estados Unidos bajó a 22,9%. Este cambio ocurrió de forma progresiva entre abril y julio de 2024, cuando China superó a Estados Unidos mes a mes, impulsado principalmente por la importación de teléfonos celulares, componentes electrónicos y vehículos.

El top de países

En 2025, el ranking de países de origen de las importaciones quedó liderado por China (US$19.735 millones), seguido de Estados Unidos (US$17.046 millones), Brasil (US$3.507 millones), México (US$3.499 millones) y Alemania (US$2.730 millones).

En el frente exportador, Estados Unidos mantuvo una posición dominante e incluso creciente como destino: de cerca del 25% de participación subió a aproximadamente 30% en 2025, con Panamá (US$3.467 millones), India (US$2.417 millones), Brasil (US$2.043 millones) y China (US$2.118 millones).