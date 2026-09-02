ONU confirma que China pagó su deuda y que los 725 millones USD de EE.UU. están ‘en proceso’

El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, confirmó que China saldó su deuda con el organismo y apuntó que Estados Unidos sigue “en proceso” de pagar su parte.

Según explicó Dujarric en su rueda de prensa diaria con el último ingreso, China completó la última de sus cuotas presupuestarias previstas para 2026, cuyo importe total supera los 641 millones de dólares.

“Damos las gracias a China por ese dinero, que nos vendrá muy bien”, afirmó el portavoz en alusión a la crisis financiera de la organización.

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“Disponer ahora del importe íntegro resulta de gran ayuda para la crisis de liquidez actual”, agregó.

Tras la aportación de Pekín, que es “el segundo mayor contribuyente al presupuesto” de la ONU, se alcanzan los 133 países que han completado su contribución.

Preguntado por el pago de Estados Unidos el portavoz afirmó que todavía está “en trámite”. Esta declaración ocurre después de que el secretario general, António Guterres, dijera hace una semana que el pago estadounidense llegará “muy pronto”.

“Estamos supervisando su estado en el proceso. Todo apunta a que se completará el trámite, y ese será un día que nos alegrará cuando se confirme que el dinero está en el banco”, aseveró sobre la deuda de Washington.

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El pago previsto contempla 725 millones de dólares para las contribuciones de EE.UU. al presupuesto ordinario de la ONU y otros 125 millones para las operaciones de paz en Haití y la República Democrática del Congo, según notificaciones enviadas este mes por el Departamento de Estado al Congreso, de acuerdo con agencias internacionales.

Estados Unidos debe unos 5.000 millones de dólares a la ONU, según las cifras de la propia organización, de los que más de 2.000 millones corresponden al presupuesto ordinario y unos 3.000 a operaciones de mantenimiento de la paz.