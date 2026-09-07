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07 sep 2026 Actualizado 14:53

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¿Exhibición de cadáveres en operaciones militares?: Jaime Arizabaleta y Heráclito Landinez debaten

Jaime Arizabaleta, representante del Centro Democrático y Heráclito Landinez, representante del Pacto Histórico, hablaron en 6AM W sobre el primer mes de Gobierno de Abelardo de la Espriella.

¿Exhibición de cadáveres en operaciones militares?: Jaime Arizabaleta y Heráclito Landinez debaten

¿Exhibición de cadáveres en operaciones militares?: Jaime Arizabaleta y Heráclito Landinez debaten

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El pasado 07 de agosto, Abelardo de la Espriella se posesionó como presidente de la República. En este primer mes que ya ha avanzado, el mandatario se ha enfrentado a diferentes retos, es por esto que de diferentes orillas políticas se hace un balance de los resultados.

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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