Campaña y penthouse 901: defensa envió memorial a la Fiscalía afirmando que Roa no saldrá del país

Imagen de referencia | Fachada de la Fiscalía General de la Nación - Ricardo Roa: Colprensa.

Justicia

La defensa del expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, le envió a la Fiscalía General de la Nación un memorial en el que advierte que su cliente no saldrá del país y continuará compareciendo ante la justicia.

Este martes se conoció que el abogado Juan David León, apoderado de Roa Barragán, envió un oficio a la Fiscalía Tercera Especializada, adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción, en el que aseguró que “mi representado no tiene contemplado abandonar el territorio nacional”.

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El memorial fue enviado en medio de la investigación que se adelanta por la presunta violación de los topes electorales en la campaña Petro Presidente 2022.

León agregó que “debo manifestarle, en virtud de los principios de buena fe y de lealtad procesal, que el Dr. Roa Barragán, contrario a lo mencionado, no tiene proyecto alguno de viajar al extranjero -temporal ni permanentemente”.

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El defensor del expresidente de Ecopetrol recordó la disposición de su cliente para comparecer ante la justicia.

“Como ha sido una constante en el desarrollo de este proceso penal, el Dr. Ricardo Roa ha estado presto a atender todos y cada uno de los llamamientos que han realizado las autoridades, compareciendo a cada una de las diligencias en las que ha sido convocado. Su intención está guiada por el respeto de las instituciones y la participación directa en el proceso; motivación que no ha sufrido ni sufrirá ningún cambio, pues su compromiso con el esclarecimiento de la verdad es absoluto”.

León le confirmó a Caracol Radio que la disposición de Roa también incluye el proceso que se adelanta por las presuntas irregularidades en la compra del lujoso penthouse 901, ubicado en el barrio El Chicó de Bogotá.