Miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol que habrían omitido información de corrupción contra Roa

Alberto Vergara, quien fue el director de Cumplimiento de Ecopetrol cuando la Unidad Investigativa de El Tiempo reveló la primera información sobre la extraña compra, a precio de ganga, del apartamento del entonces presidente de la compañía Ricardo Roa a una compañía de Serafino Iacono, está enfrentando una denuncia penal por haber dado dos entrevistas, según dice por orden de Roa, a Caracol Radio entregando detalles sobre los pagos por ese apartamento.

Vergara pagó caro por haber hecho su trabajo. Fue degradado y posteriormente retirado de Ecopetrol .

Ante esto, volvió a conceder una entrevista a Daniel Coronell, en el Reporte Coronell de Caracol Radio, afirmando que dos miembros de la Junta Directiva, que hoy permanecen allí, fueron informados y fueron omisivos en su conducta y frente a las informaciones de presunta corrupción de Ricardo Roa.

¿De qué estaban informados y qué fue lo que hicieron?

“Me refiero a los doctores Luis Felipe Henao Cardona y el doctor Ricardo Rodríguez Yee, a quienes yo repito, les informé primero los 14 actos concretos en contra de la función de cumplimiento de Ecopetrol y ahí no pasó nada”, dijo.

Además, detalló que precisamente la junta directiva el jueves 20 de marzo del 2025 avaló la suspensión del contrato con Covington que fue sugerida por el doctor Álvaro Torres, por lo que se cuestiona “¿si suspendieron ese contrato cuando no debían hacerlo, cuando precisamente estábamos liderando una investigación, que debía reportarse a la SEC, por qué avalaron la suspensión sugerida por Torres, quien no tenía la función de haber avalado esa suspensión?“, afirmando que ”fue un acto ilegal".

y reiteró: “¿Cómo un miembro de junta va a suspender una investigación que debe ser reportada a la SEC y luego la junta directiva, conformada por sus 9 miembros, avalan esa suspensión cuando estábamos investigando el caso de corrupción más importante de Ecopetrol?“.

Por otro lado, dijo que se suma César Loza, quien termina replicando un informe de auditoría ilegal, y hasta termina haciendo una serie de improperios, sin tener conocimiento del informe de auditoría, diciendo que Vergara estaba chuzando una cantidad de “barbaridades” producto de la desinformación.

“Yo sí quiero preguntarle al doctor Loza, ahora que se está hablando de auditoria forense y que el doctor Luis Felipe habla de preservación de información confidencial, ¿por qué no sale a decir que es chuzadas? Cuando yo en su momento también estaba haciendo lo mismo de preservación de información con Covington”, dijo, agregando que Covington no es una firma de garaje, es la primera firma de investigación de cuello blanco en los Estados Unidos. O sea, no es cualquier firma.

“Sabían lo que hacían. Entonces, ¿por qué hace año y medio el señor Loza habla de chuzadas e interceptación de manera errada, desinformada y perniciosa, y hoy sí no sale a decir cuando se habla de preservación y se está hablando de audios, de comunicaciones, de correos. ¿Por qué hoy sí está bien, pero hace año y medio estaba mal?“.

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Reporte Coronell

El abogado Alberto Vergara fue el director de Cumplimiento de Ecopetrol cuando la Unidad Investigativa de El Tiempo reveló la primera información sobre la extraña compra, a precio de ganga, del apartamento del entonces presidente de la compañía Ricardo Roa a una compañía de Serafino Iacono.

Posteriormente aquí, en El Reporte Coronell, se conocieron detalles sobre los pagos por ese apartamento, efectuados por una empresa del coronel retirado de la Policía, Juan Guillermo Mancera, convertido en magnate del sector de hidrocarburos.

Y también aquí se documentó la remodelación millonaria de la propiedad, efectuada por Johny Giraldo, quien recibió 2.000 millones en efectivo provenientes del contratista William Vélez, ya fallecido, y favorecido con un acuerdo multimillonario durante la administración de Ricardo Roa.

El abogado Alberto Vergara fue la persona encargada de trabajar con las firmas de abogados de Estados Unidos que investigaron la conducta de Roa con el propósito de informar a la Comisión de Valores de ese país (SEC) porque Ecopetrol cotiza sus acciones en la bolsa de valores de Nueva York.

Dos abogados de Miller & Chevallier, una firma legal especializada en investigar delitos de cuello blanco, interrogaron a Roa y en su informe se conocieron numerosas contradicciones de Ricardo Roa que aparecen en un documento publicado en 6AM W.

Por ejemplo, Ricardo Roa dijo que había pagado el apartamento de contado y unos minutos después indicó lo contrario, como consta en el informe:

En el mismo informe surgieron versiones encontradas de Roa sobre su relación con el empresario Serafino Iacono.

Sin embargo, unos minutos después admitió que sí se había quedado.

Miller & Chevallier inició las investigaciones y su punto de contacto fue el entonces oficial de cumplimiento Alberto Vergara. Posteriormente, la Junta Directiva de Ecopetrol ordenó contratar la empresa Covington & Burling que alcanzó a iniciar la investigación y pidió documentos que el presidente de Ecopetrol jamás entregó.

También fue el abogado Alberto Vergara fue el encargado de contratar y facilitar las labores de Covington & Burling.

Vergara pagó caro haber hecho su trabajo. Fue degradado y posteriormente retirado de Ecopetrol . Ahora afronta una denuncia penal por haber dado dos entrevistas, una a Juan Pablo Calvás y otra a Daniel Coronell, aquí en Caracol:

Paradójicamente tiene hoy más problemas Alberto Vergara que los miembros de la Junta Directiva, que poco o nada hicieron ante los hallazgos de los investigadores estadounidenses.

Desde luego la conducta de Ricardo Roa y su círculo debe ser investigada y sancionada por la justicia, pero también es necesario que se establezca cómo procedieron los miembros de la Junta Directiva ante los hechos que estuvieron ante sus ojos y frente a los cuales prefirieron mirar para otro lado.