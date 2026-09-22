Ley de sometimiento: Gobierno anuncia rebajas de hasta 50 % de pena y descarta estatus político

Ministro de Justicia, Iván Cancino explicó los requisitos y beneficios previstos para quienes se sometan a la justicia. Foto: Caracol Radio.

Política

El Gobierno Nacional presentó los principales detalles de la ley de sometimiento dirigida a estructuras criminales. El ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que la iniciativa no contempla ningún tipo de reconocimiento o estatus político para los integrantes de estas organizaciones.

“Cero estatus político, no hay espacio para negociaciones. Por eso, la persona que va a interlocutar con el Gobierno debe ser con abogado. El mensaje es ese. Es un tema jurídico, no político”, afirmó Cancino.

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Según explicó el ministro, quienes se acojan a la ley deberán realizar aportes concretos en materia de verdad, justicia, reparación, desmovilización, desarme, cultivos ilícitos y entrega de información sobre personas desaparecidas y secuestradas.

La iniciativa también contempla como requisito entregar información relacionada con hechos de corrupción y posibles vínculos políticos de las estructuras criminales.

“Si no hay aporte a la corrupción que haya generado o a vínculos con políticos, pues también tendrá difícil someterse a la ley u obtener los propios beneficios”, señaló.

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En cuanto a las rebajas de pena, Cancino explicó que las personas que tengan mando dentro de las organizaciones podrían acceder a una reducción de hasta el 30 %, mientras que para los demás integrantes la rebaja podría llegar hasta el 50 %, dependiendo de los aportes y las condiciones del sometimiento.

El ministro también aclaró que la ley no contempla la suspensión de órdenes de captura ni de procesos de extradición.

“Siguen, no hay absolutamente ninguna suspensión de órdenes de captura ni extradiciones”, sostuvo Cancino.

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Además, indicó que quienes ya se encuentren capturados no entrarían al mecanismo de sometimiento, mientras que el traslado de internos a establecimientos con mayores niveles de control continuará siendo una estrategia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para combatir delitos como la extorsión que se coordinan desde las cárceles.

Cancino agregó que la iniciativa tampoco contempla cárceles especiales y aseguró que las víctimas tendrán un papel central en las decisiones relacionadas con los beneficios previstos en la ley.