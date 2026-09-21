¿Por qué está temblando tanto en Chaparral, Tolima?: van más de 130 sismos

El Servicio Geológico Colombiano informó que la actividad sísmica registrada en Chaparral, Tolima, desde el 20 de septiembre está por encima del promedio de las últimas semanas.

Pese a que los eventos han sido superficiales, la entidad mantiene un monitoreo permanente de la zona.

Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia, explicó que los movimientos comenzaron a registrarse a las 4:52 de la mañana del 20 de septiembre.

“Desde el día de ayer, 20 de septiembre de 2026, a las 4 y 52 de la mañana, se viene presentando una alta actividad sísmica en el municipio de Chaparral, Tolima”, explicó el experto del SGC.

Con corte a las 3:30 de la tarde del 21 de septiembre, la red sismológica había registrado más de 130 eventos sísmicos con magnitudes superiores a 2,0. De ellos, cinco alcanzaron magnitudes superiores a 4,0.

“Con corte a las 3 y media de la tarde del 21 de septiembre se tienen más de 130 eventos sísmicos con magnitudes mayor a 2. De estos, 5 corresponden a magnitudes mayores a 4.0”, indicó el experto

Tovar explicó además que los movimientos registrados han sido superficiales, con profundidades inferiores a 30 kilómetros.

Más de 1.000 reportes ciudadanos

La actividad sísmica ha sido percibida en diferentes departamentos del país. Según el SGC, se han recibido más de 1.000 reportes ciudadanos relacionados con los movimientos.

“Hemos recibido más de 1000 reportes de sentidos de todos estos eventos sísmicos, principalmente en los departamentos de Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Huila y Tolima”, aseguró Tovar.

El coordinador de la RSNC recordó que el Tolima está atravesado por diferentes estructuras geológicas activas que pueden generar este tipo de movimientos.

“Es importante recordarle a la comunidad que el departamento del Tolima es atravesado por diferentes fallas geológicas activas que pueden causar este tipo de actividad sísmica”.

Sin embargo, el comportamiento registrado durante los dos últimos días se encuentra por encima de la actividad observada recientemente.

“La sismicidad que hemos registrado en estos 2 últimos días está por encima del promedio de la registrada en las últimas semanas”, dijo.