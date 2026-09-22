Gobierno decretará nueva emergencia económica el lunes 28 de septiembre por fenómeno de El Niño

CAL400. LA CALERA(COLOMBIA), 11/04/2024.- Con extensas playas formadas por la falta de agua se observa este jueves el embalse San Rafael ubicado en el municipio de La Calera (Colombia). El racionamiento de agua ordenado por la Alcaldía de Bogotá ante los bajos niveles que tienen los embalses que abastecen a la ciudad, debido a la sequía agravada por el fenómeno de El Niño, comenzó este jueves en numerosos barrios del centro y el norte de la capital colombiana, de casi 8 millones de habitantes, con cortes del suministro por 24 horas. EFE/Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )

En medio de un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anticipó que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella prepara una declaratoria de emergencia nacional. De acuerdo con el jefe de la cartera, la medida quedará en firme el próximo lunes, cuando el jefe de Estado y sus ministros la suscriban.

Según explicó Dangond, esta emergencia económica obedece a la crisis que podría generar el fenómeno de El Niño, que golpearía con fuerza varias regiones del país en las próximas semanas. El funcionario del Ejecutivo aseguró que hay un hueco presupuestal para atender el impacto de estas condiciones climáticas y que uno de los puntos más sensibles gira en torno al agro y el sector productivo.

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Hasta el momento, se conoce que la nueva emergencia económica, que se suma a la ya declarada por el terremoto del pasado 10 de agosto, incluirá medidas para aliviar la deuda que tienen varios sectores exportadores.

El ministro explicó que estos actores generan cerca de 11.000 millones de dólares al año en sus ventas, pero que en este momento arrastran una deuda de 55 billones de pesos.

Para congelar esta cartera, es necesario que el gabinete en pleno firme la declaratoria de emergencia, la cual posteriormente pasará a revisión de la Corte Constitucional. Se espera que en el transcurso de esta semana se conozcan nuevos detalles de los otros decretos que se desprenderían de esta emergencia económica.

Cabe señalar que la declaratoria coincide también con la emergencia que se registra en varios municipios del país por cuenta de los incendios forestales.